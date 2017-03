53 M$ pour les hôpitaux et les CHSLD de Montréal

Afin de créer plus de places dans le réseau de la santé, le gouvernement québécois annonce un investissement de 53 M$ pour la région de Montréal.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, divisera cette somme entre les centres hospitaliers et les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Plus de 35 M$ seront injectés dans les hôpitaux afin de libérer plus de 700 lits de courte durée en créant de nouvelles places pour les personnes en perte d’autonomie modérée, en réadaptation et convalescence et en santé mentale.

«En offrant un accès plus rapide à ce type de services, non seulement nous donnons une réponse précise aux besoins de la population, et particulièrement aux personnes âgées, mais nous venons favoriser l’utilisation optimale des lits de courte durée dans les centres hospitaliers. Ceux-ci doivent être utilisés pour des patients qui nécessitent des soins aigus, non pas pour ceux qui requièrent des soins chroniques ou continus», a déclaré le ministre Barrette.

Cette initiative s’inscrit directement dans l’investissement de 100M$ annoncé le 7 décembre dernier, visant à désengorger les urgences et diminuer le temps d’attente dans les hôpitaux du Québec, selon le ministère.

Pour leur part, les CHSLD obtiendront près de 18M$ pour embaucher du nouveau personnel, ce qui représentera environ 350 employés sur le territoire montréalais. Ceux-ci occuperont des postes de préposés aux bénéficiaires, d’infirmières auxiliaires ou d’infirmières.

La répartition des sommes et le nombre approximatif de personnes embauchées: