L’arrondissement va de l’avant avec les limites de vitesse

Chose promise, chose due. L’arrondissement procède aux premiers changements des panneaux de limite de vitesse sur son territoire, faisant suite à l’annonce faite en septembre 2016 par les maires de Rosemont – La Petite-Patrie et du Plateau – Mont-Royal.

Les élus étaient rassemblés mardi matin sur la rue St-Zotique Est, au coin de la 6e Avenue, lors du remplacement de signalisation, indiquant aux automobilistes que le secteur est désormais limité à 30 km/h au lieu de 40 km/h.

«Cette décision a été en partie prise à la suite de nombreuses demandes de la part des citoyens à ce sujet. Il s’agit aussi d’une démarche qui vise à permettre un meilleur partage des rues entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons, a affirmé François W. Croteau, maire de Rosemont – La Petite-Patrie. Plusieurs études en santé publique ont démontré qu’une réduction de 10 km/h pouvait diminuer le risque de mort dans les accidents avec collision.»

L’annonce conjointe faite par les deux arrondissements dirigés par des élus de Projet Montréal à la fin de l’été 2016 était en partie une réaction par rapport à plusieurs incidents de la route survenus durant les semaines précédentes, incluant celui impliquant Justine Charland St-Amour, décédée le 22 août dernier dans Rosemont – La Petite-Patrie.

Plusieurs artères, comme l’avenue Papineau la rue Viau passeront de 50 km/h à 40 km/h. Cependant, le plus important nombre de modifications sera effectué sur les rues collectrices, comme Beaubien, St-Zotique E et de Bellechasse, qui verront leur limite imposée à 30 km/h.

En tout plus d’une vingtaine de rues, d’avenues et de boulevards auront leur limite de vitesse changée. Près de 400 panneaux seront remplacés et certains seront réutilisés dans d’autres secteurs de la Ville. L’opération coûtera à l’arrondissement 60 000$ et devrait se terminer d’ici septembre 2017.

Malgré l’ampleur de l’intervention, le maire se veut toutefois rassurant et insiste sur le fait que son administration a demandé aux agents du Service de police que Montréal attitré à la circulation de faire preuve de clémence dans les premières semaines suivant ces modifications et de distribuer des avertissements aux automobilistes roulant un peu au-dessus de la vitesse permise.

Cliquez ici pour connaître toutes les rues dont la vitesse sera modifiée.