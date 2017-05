16 M$ pour refaire les rues et les trottoirs

Ce sont 17 tronçons de rue qui seront refaits à neuf en 2017 dans Rosemont – La Petite-Patrie, nécessitant un investissement de 16 M$ de la part de l’administration.

Certaines voies de circulation ont atteint «leur fin de vie utile depuis plusieurs années», selon le maire d’arrondissement, François W. Croteau. «Ces travaux sont aussi l’occasion d’aménager des saillies verdies, des dos d’âne et des bandes gazonnées en bordure de rue, permettant du même souffle d’améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. »

De plus, 136 saillies de trottoirs et 70 dos d’ânes seront aménagés sur le territoire cette année. Cet ajout portera à 483 le nombre de saillies et à 485 le nombre de dos d’âne sur les rues de Rosemont – La Petite-Patrie.

Un contrat pour la réalisation de quelque 3 kilomètres de trottoirs a également été octroyé par le conseil d’arrondissement, au coût de 1,1 M$. Les travaux se feront notamment à l’angle des rues De Lanaudière et des Carrières où les trottoirs seront élargis et les zones de verdissement agrandies.

Liste des rues et des trottoirs refaits en 2017:

la rue Thackeray (entre la 43e et la 42e Avenue);

la 25e Avenue (de Rosemont à Beaubien);

l’avenue Charlemagne (de Masson à Dandurand);

la 18e Avenue (de Laurier à Masson);

la 17e Avenue (de Laurier à Dandurand);

la 14e Avenue, de Saint-Zotique à Bagot;

la 9e Avenue (de Holt à Rosemont);

la 7e Avenue (de Laurier à Dandurand);

la rue Molson (de Rosemont à Bellechasse et de Saint-Zotique à Bélanger);

la rue De Lanaudière (de Bellechasse à Drucourt);

la rue Jourdain (D’Iberville à Molson);

la rue Saint-André (de Rosemont à Beaubien).