La marquise démantelée en septembre

Déambuler sur la Plaza Saint-Hubert sera une expérience différente cet été, puisque les travaux pour démanteler sa célèbre marquise s’amorceront.

La Ville de Montréal a lancé un appel d’offres mardi afin de trouver des soumissionnaires qui pourront retirer les panneaux de verre de la partie supérieure de la structure et une partie des meneaux supportant cesdits panneaux.

L’ouverture du chantier est prévue en septembre et devrait se terminer dans un délai de 60 jours.

Construite en 1984, la marquise sera remplacée par une nouvelle structure qui permettra d’améliorer la visibilité des commerces, celle-ci, étant composée d’acier et de panneaux en verre, plus légère et moins inclinée. La modification de la toiture vitrée coûtera un investissement estimé à 22 M$.

À partir de l’été 2018, d’importants travaux d’infrastructures seront ensuite entrepris sur l’artère commerciale comprise entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. Le budget total du chantier est évalué à 49 M$ par l’administration montréalaise.

Sous l’asphalte de la Plaza, qui s’étend sur environ 1,3 km, se cache un réseau d’aqueduc installé en 1964 et des égouts mis en place en 1900. La réfection de ces canalisations devrait durer jusqu’en 2021.

Des places publiques, notamment devant l’historique Bain St-Denis, seront aménagées avec l’installation de bancs, d’arbres et mobiliers urbains. Les trottoirs seront également allongés pour fluidifier la circulation des piétons et près de la moitié des places de stationnement se trouvera supprimée. Le Wi-Fi sera disponible gratuitement sur l’ensemble de la rue.

L’inquiétude des commerçants concernant l’impact des travaux sur les affaires dans le secteur s’est fait connaître lors de nombreuses consultations publiques au fil de la dernière année. Le maire de Montréal avançait en février 2017 la possibilité d’octroyer «des mesures de compensation» à travers le programme PRAM-Artères, afin de donner un coup de main aux boutiques.

Près de 14 M$ ont déjà été investis dans le cadre de ce programme pour la rue Saint-Denis, la rue Saint-Paul Est, le boulevard Gouin Ouest, la rue Notre-Dame Ouest, la rue Jarry Est et la rue Laurier Ouest.