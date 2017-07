Une grande fête en août pour les Jeux de la rue

À l’occasion du 375e de la métropole québécoise, les Montréalais et leurs visiteurs sont invités à une grande fête prévue le 16 août prochain au parc Jarry durant les finales des Jeux de la rue.

L’événement «Les Jeux de la rue fêtent Montréal!» inclura parkour, service de barbier, cantine et autres activités gratuites pendant que se disputeront les finales inter-arrondissement de basketball et de soccer, en plus de trois tournois ouverts de hockey de rue, de cricket, de flag football ou de soccer bulle.

Quelque 4000 jeunes de 12 arrondissements montréalais s’affrontent aux Jeux de la rue. Cette initiative née dans Ahuntsic-Cartierville en 2002 permet à des jeunes de 12 à 24 ans «éloignés des réseaux sportifs traditionnels» parfois par manque d’argent, de s’adonner librement et gratuitement à divers tournois et événements sportifs durant l’été et l’hiver.

«Les Jeux de la rue représentent aussi fièrement le multicuralisme de Montréal. Une attention particulière est mise afin d’offrir des tournois à l’image des intérêts de tous les jeunes. Le tournoi de cricket, qui existe depuis 10 ans, en est un bel exemple», mentionne Louise Giguère, directrice générale du RAP Jeunesse, l’organisateur des Jeux.

Source de succès

Le succès peut émaner de la rue, rappelle l’ambassadeur de la grande fête du 16 août, Andy Mailly-Pressoir.

Le reporter sportif cite notamment l’exemple du Montréalais Chris Boucher, repéré par hasard sur un terrain de basket de la Petite Bourgogne en juin 2012 et aujourd’hui signataire d’un contrat dans la NBA avec les Warriors de Golden State. Il évoque également la victoire de l’équipe nationale haïtienne en finale de division B aux championnats du monde de hockey-balle, en Suisse, en juin 2015.

«La première fois que j’ai touché à un bâton de hockey, c’est quand, à l’âge d’environ 5 ans, ma mère m’en a mis un dans les mains et m’a dit d’aller jouer dans la rue», se remémore le reporter de 27 ans.

L’événement «Les Jeux de la rue fêtent Montréal!» se tient de 14h à 20h. Les détails de la programmation sont disponibles sur la page Facebook de Les Jeux de la Rue ou sur le site web de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.