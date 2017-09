Bilan satisfaisant pour la vente trottoir de la Plaza

L’événement de la rentrée a rassemblé près de 300 000 personnes sur l’artère commerciale pendant quatre jours, du 17 au 20 août dernier. La société de développement commerciale (SDC) de la Plaza Saint-Hubert se réjouit de cet achalandage même si le climat changeant n’a pas aidé les commerçants.

«Il y a quand même eu une bonne assistance alors que les températures n’étaient pas bonnes jeudi et vendredi. Cela reste élevé et nos membres sont satisfaits», assure Mike Parente, le directeur général de la SDC de la Plaza Saint-Hubert.

Durant les quatre jours de cette vente trottoir de la rentrée, la SDC estime que près de 300 000 personnes ont afflué sur la rue et 250 commerces participaient à l’événement. L’objectif initial était de dépasser les 300 000 personnes, mais M. Parente assure que la météo a pénalisé la fréquentation.

«On ne peut pas contrôler dame nature, c’est certain que cela a affecté notre chiffre d’achalandage. Il faisait beau samedi et dimanche et l’assistance sur la rue était vraiment en hausse par rapport aux autres jours», avance-t-il.

Cette vente trottoir était aussi une occasion de stimuler l’activité de la rue alors que des travaux majeurs sont attendus dans les prochains mois. La première phase sera le démantèlement de la marquise à l’automne avant des travaux d’infrastructure sur le réseau d’aqueducs et des égouts.

«Les travaux vont impacter et il fallait donner une chance de maximiser les ventes avant tout cela», explique M. Parente.

La SDC salue également la participation de ses membres et les animations proposées durant toute cette vente trottoir. Plusieurs activités artistiques et culturelles ont été organisées et le chanteur haïtien Wyclef Jean a notamment réveillé la Plaza avec une prestation surprise improvisée le vendredi après-midi.

«Au niveau des animations, tout a super bien été. […] On devrait faire quelque chose de similaire l’année prochaine», promet Mike Parente qui précise néanmoins que rien n’est acté pour l’édition 2018.