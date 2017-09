Encore plus de familles dans Rosemont

Les Rosemontois sont de plus en plus nombreux, comme l’atteste le plus récent recensement de la population, et cette croissance est en accélération.

En effet, selon les données compilées par Statistiques Canada et classifiées par la Ville de Montréal, l’arrondissement a enregistré une croissance démographique de 4,1 % entre 2011 et 2016. Il s’agit de la plus importante progression entre deux recensements depuis 1966. On retrouve désormais 139 590 habitants dans le quartier, soit un gain de 5552 personnes par rapport au recensement précédent.

Cette croissance dépasse même la tendance montréalaise, qui est elle aussi à la hausse. La ville de Montréal a enregistré une croissance démographique de 3,3 % entre 2011 et 2016, ce qui porte sa population totale à 1 704 694 habitants au recensement de 2016, soit un gain de 55 175 nouveaux citadins.

De plus, le nombre de familles qui résident dans Rosemont – La Petite-Patrie s’est accru de 4,1 % depuis 2011. Parmi celles-ci, ce sont les ménages avec enfants qui ont montré la hausse la plus marquée, soit 5,8 %.

Les familles sans enfant ont quant à elles augmenté de 1,9 %, alors que le nombre de familles monoparentales a affiché un recul de 1,9 %.

Comparativement, dans la ville de Montréal les rangs des familles se sont gonflés de 2,4 % durant la même période. Les familles avec enfants sont en hausse aussi, avec une croissance de 3,5 %.

Les familles sans enfant ont quant à elles augmenté de 0,5 %. Le nombre de familles monoparentales a pour sa part affiché la seule progression des trois dernières périodes intercensitaires, soit 1,5 %.

Si les familles continuent d’élire domicile dans l’arrondissement depuis les 15 dernières années – le nombre de familles est passé de 32 025 à 32 585 – les ménages avec personnes seules sont de plus en plus nombreux, car ils composent 78 % des 4750 ménages additionnels qui se sont installés dans Rosemont – La Petite-Patrie depuis 2001. Ce pourcentage est bien au-dessus de la moyenne montréalaise, qui se situe à 61 %.