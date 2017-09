Opération de sécurisation des ruelles dans Rosemont

Certaines ruelles et pistes cyclables feront l’objet de travaux de construction cet automne, afin d’y assurer une meilleure sécurité pour les cyclistes et les piétons, indique Rosemont – La Petite-Patrie.

Une trentaine de dos-d’âne verront le jour dans les ruelles ayant une configuration en « I », situées de part et d’autre des artères et où la vitesse de circulation est susceptible d’être excessive. L’administration de Rosemont – La Petite-Patrie va donc viser les voies en périphéries de la rue Saint-Denis, de l’avenue Christophe-Colomb, de l’avenue Papineau, de l’avenue De Lorimier et de la rue D’Iberville.

Au cours de prochaines années, l’arrondissement souhaite procéder à l’analyse de l’ensemble des ruelles du territoire, pour ensuite intervenir afin de ralentir la circulation ou mettre en place diverses mesures de sécurisation là où requis.

L’arrondissement invite par ailleurs les citoyens désirant signaler un enjeu de sécurité dans leur milieu à communiquer avec le 311.



De plus, considérant un nombre d’adeptes du vélo en constante augmentation sur son territoire, l’Arrondissement veut aussi assurer la bonne cohabitation entre ces nouveaux usagers de la route et les autres véhicules qui y circulent, notamment en installant du mobilier urbain et en dégageant certains abords de ruelles.

Ainsi, tout récemment, des balises ont été ajoutées aux intersections de certaines artères où il y a présence de bandes cyclables non protégées, soit sur les rues de Bellechasse, Bélanger, Saint-Zotique et Laurier. «Le nouveau mobilier permet d’éviter que les voitures n’empiètent sur les zones réservées aux vélos. Les voies de circulation de chacun étant ainsi bien délimitées, les risques d’accident sont diminués», affirme l’administration par voie de communiqué.

Enfin, une nouvelle signalisation a été implantée à certains endroits névralgiques de la piste cyclable Saint-Zotique. Aux extrémités de ruelles donnant sur la piste, entre la rue De Bordeaux et la 3e Avenue, un dégagement a été créé grâce à l’ajout d’interdictions de stationner.