Les paniers bio de retour dans les écoles de Rosemont

Après un premier essai réussi l’an dernier, les paniers remplis de légumes biologiques et produits local sont de retour à l’école Le Vitrail, et dans quatre autres établissements scolaires de l’arrondissement.

Le programme les Écoles enracinées de l’organisme Équiterre s’est en effet étendu à un total de 21 écoles primaires et milieux de garde à Montréal et de la Montérégie cette année à la suite du succès de son projet pilote l’an dernier.

Des paniers d’une valeur de 30 $ sont ainsi distribués au long du mois d’octobre et de novembre dans les établissements scolaires afin de financer divers projets locaux. Une somme de six dollars est prélevée de la vente de chaque panier et est remise aux écoles.

Que ce soit pour la réfection de la cour de l’école Le Vitrail l’an dernier, ou pour la création d’un jardin éducatif ou la mise en place d’ateliers culinaires pour les enfants, l’objectif est aussi d’initier les petits et les grands à l’importance d’une saine alimentation.

C’est ainsi que 170 paniers ont été distribués à l’école Saint-Jean-de-Brébeuf et 128 à l’école Sainte-Bibiane, les 20 et 23 octobre derniers.

«Nous voulons leur faire découvrir des produits locaux et durables. On donne aux parents des recettes faciles que l’on peut préparer avec ce que l’on retrouve dans les paniers», explique Murielle Vrins, chargée de projet pour Équiterre.

L’organisme a ainsi fait appel à six producteurs de la région, membres de son réseau, pour faire la distribution des fruits et légumes au sein des écoles, lors de «mini-marchés.»

Pommes de terre, oignons, courges et ail, tous les vivres que l’on retrouve dans les paniers de 10 kilos sont de saison et se conservent bien. L’idée est d’encourager le partage et la redistribution entre les familles du voisinage.