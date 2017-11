Une soirée d’Halloween tourne mal

Une soirée d’Halloween s’est mal terminée pour quatre adolescents de Rosemont – La Petite-Patrie, qui ont été victimes d’un vol qualifié.

Deux jeunes hommes et deux jeunes femmes, tous âgés de 16 ans, ont eu toute une frousse lorsqu’une vingtaine d’individus, tous vêtus de noir et cagoulés, leur ont dérobé leurs effets personnels.

Vers 21h15, les adolescents étaient réunis dans la cour de l’école St-Marc, entre les 1re et 2e Avenues, près de la rue Beaubien Est, pour célébrer Halloween. C’est à ce moment que les suspects sont apparus, et qu’ils ont commis des voies de fait sur l’un des jeunes hommes, rapporte le Service de police de Montréal (SPVM). Celui-ci n’a subi que des blessures mineures, mais son vélo et son sac à dos lui ont été subtilisés.

D’autres effets personnels auraient pu être volés, informe Benoît Boisselle, agent relationniste du SPVM.

Pour faire lumière sur cette affaire, le SPVM a ouvert une enquête et des accusations de vol et de vol qualifié pourraient être déposées advenant l’appréhension des suspects.

Le SPVM invite toutes personnes détenant des informations sur cet incident à contacter de façon confidentielle le 911.