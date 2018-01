Deux dossiers importants pour le conseiller de Marie-Victorin

Le conseiller de ville du district Marie Victorin a récemment été nommé par l’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie en tant que représentant au conseil d’administration de PME MTL Centre-Est et du dossier des aînés.

Se disant élu de tous les citoyens de Rosemont – La Petite-Patrie, Jocelyn Pauzé reconnaît cependant que les enjeux liés à ses nouvelles responsabilités touchent particulièrement le district dans lequel il a été élu en novembre dernier.

En effet, celui-ci a l’intention de se pencher sur le développement des artères commerciales de l’est de l’arrondissement. «Nous voulons favoriser un développement commercial local et diversifié sur la rue Beaubien, entre les boulevards Pie-IX et de l’Assomption, ainsi sur la rue Bélanger, dans les secteurs limitrophes de St-Léonard et d’Anjou», affirme l’élu.

Selon ce dernier, les citoyens du quartier ont une véritable «soif de vie commerciale, animée et dynamique» dans Marie-Victorin. M. Pauzé a l’intention de discuter de ces dossiers avec le directeur de PME MTL Centre-Est, François Lalonde, dans les prochaines semaines.

Longtemps confronté à un problème de désert alimentaire, l’est de l’arrondissement pourrait aussi bénéficier de nouvelles initiatives telles que proposées lors de la campagne électorale par Projet Montréal.

«Nous pourrions utiliser certains endroits publics, comme les cours d’école pour y créer des marchés durant la saison estivale, qui apporteraient de l’animation dans la vie de quartier en plus d’offrir un meilleur choix de produits alimentaires aux résidents», soutient M. Pauzé.

Montréal amie des aînés

Chargé du dossier des personnes âgées et du suivi des travaux de mise en œuvre du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) dans l’arrondissement, M. Pauzé devra s’assurer de répondre aux besoins changeants de cette tranche de population importante dans son quartier.

En effet, ce dernier rappelle que si 22 % de la population de Marie-Victorin est âgé de 65 ans et plus, le style de vie de ceux-ci n’est plus ce qu’il était.

«Prenez les jeunes retraités, ceux qui quittent leur emploi à 58 ou 59 ans, ce sont des personnes débordantes d’énergie. Ils ont besoin d’un milieu de vie stimulant. Il leur faut des artères commerciales intéressantes et une offre de service de la part de l’arrondissement qui répond à leurs besoins», insiste le conseiller de ville.

Celui-ci reconnaît qu’un important rattrapage s’impose son district en ce qui concerne les installations et infrastructures communautaires et de loisirs. L’équipe de Projet Montréal avait d’ailleurs proposé en automne 2017 de créer un nouveau centre multifonctionnel dans l’est de l’arrondissement, advenant une victoire aux élections municipales.