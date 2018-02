Une grande caisse pour Ahuntsic et Villeray

La fusion des caisses Desjardins Ahuntsic et Cité-du-Nord-de-Montréal dans Villeray a donné naissance à la caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal. Elle desservira les deux quartiers.

«Depuis le 27 janvier, les deux caisses ne font qu’une. Nos systèmes informatiques se parlent et il faut reconnaître que c’est une prouesse d’avoir pu concrétiser cette fusion en si peu de temps», assure Richard Georges, directeur général de cette nouvelle entité.

Les membres des deux caisses avaient été informés de l’intention de regrouper les deux institutions au printemps 2017 et avaient voté par un oui massif pour la fusion lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 6 juin de l’année passée.

Une telle fusion a créé une nouvelle entité avec un territoire plus étendu. Aucune fermeture ou réduction de service n’a accompagné ce regroupement. Les 177 employés des Caisses d’Ahuntsic et Cité-du-Nord-de-Montréal sont également maintenus.

Pour Desjardins, cette décision est dictée par la nécessité de répondre aux besoins d’un contexte géographique très diversifié dans lequel se développent de plus en plus d’entreprises qui côtoient de jeunes familles et des professionnels. «Nous sommes assurément mieux équipés pour faire face à la croissance de notre milieu», relève M. Georges.

La nouvelle Caisse maintient ses cinq principales places d’affaires qui comptent près de 20 guichets automatiques et six centres libre-service.

Avec ses 61 000 membres représentés par 20 dirigeants élus, la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal gère près de 2 milliards $ d’actif et 3,8 milliards $ de volume d’affaires. «C’est la deuxième caisse en importance financière sur l’île de Montréal», note M. Georges.

Dans le secteur qu’elle couvre, on parle huit langues en plus du français et de l’anglais. Elle est par ailleurs la plus accessible sur un territoire desservi par huit stations de métro.

On annonce que la fusion permettra environ 1,6 M$ d’économies sur deux ans et les ratios de capitalisation dépassent ceux du Mouvement. Une hausse des ristournes est attendue dès 2019.

Au-delà des aspects de pure gestion, la nouvelle caisse doit poursuivre aussi les actions menées auprès de la communauté. Les caisses Desjardins sont aussi des acteurs collectifs majeurs.

En 2016, la caisse Ahuntsic a soutenu diverses activités à hauteur de 177 000$ et la caisse Cité-du-Nord-de-Montréal pour 176 000$. Pour M. Georges, il faut d’emblée additionner les deux sommes.

Par ailleurs, la fusion a permis de donner plus de moyens à la caisse pour assurer une présence accrue auprès des organismes. «Nous avons désigné une personne qui sera le visage de la caisse auprès des acteurs communautaires», indique-t-il.