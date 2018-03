8000 stationnements pour vélo dans Rosemont – La Petite-Patrie

L’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie poursuit sa lancée et prévoit accueillir des centaines de nouveaux supports à vélo d’ici la fin de l’été 2018.

Dans un appel d’offres récemment diffusé, l’arrondissement demande un contrat pour la fabrication et l’installation de 700 poteaux en acier brossé inoxydable munis de deux anses pour l’arrimage de bicyclettes.

Une commande identique avait été placée l’an dernier, permettant d’ajouter 1400 places de stationnement à vélo supplémentaires aux 5000 déjà existante sur le territoire de l’Arrondissement. L’administration s’est donnée pour objectif d’atteindre 8000 places de stationnement pour les bicyclettes d’ici la prochaine saison estivale.

C’est à la suite d’une étude effectuée par Vélo Québec au printemps 2016 qu’il a été possible d’identifier les lieux générateurs de déplacements dans Rosemont – La Petite-Patrie. Ces secteurs sont depuis ciblés dans l’installation de supports à vélo. De plus, un besoin d’espaces de stationnement bicyclettes, près des stations de métro et des pôles d’emplois par exemple, avait été constaté lors de cette analyse et près de 250 demandes citoyennes en ce sens avaient été reçues.

L’Arrondissement opte pour ces modèles «poteaux» en acier brossé pour leurs propriétés qui les rendent plus durables et efficaces. Contrairement à la version en forme de «râtelier», les nouveaux supports ne rouillent pas et risquent moins d’être endommagés l’hiver lors du passage des déneigeuses.

Une carte situant les supports installés en 2016 et en 2017 est disponible ici: http://bit.ly/2FqQe6F