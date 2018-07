La grande braderie de la Plaza St-Hubert de retour

La Plaza St-Hubert se transformera de nouveau en braderie à ciel ouvert lors de son festival d’Atmosph’Air, de retour du 4 au 8 juillet.

Lors de cette neuvième édition, les résidents sont invités à se rendre sur l’artère afin de profiter de concerts gratuits et de promotions offertes par les 400 commerçants rassemblés sous sa marquise. À cette occasion, la rue Saint-Hubert sera temporairement piétonnisée et fermée à la circulation automobile.

Encore une fois cette année, une scène principale, située à l’intersection des rues Saint-Hubertet Bélanger, accueillera ainsi des artistes tels que La Bronze, le groupe Men I Trust et la formation Qualité Motel.

Grande première cette année: une deuxième scène sera érigée entre les rues Bellechasse et Beaubien où l’on pourra y voir et entendre se succéder des musiciens du Regroupement des musiciens du métro de Montréal, MusiMétro, et les artistes de la relève Jérôme 50 et Maude Audet.

Pour la durée de la braderie et du festival, soit du mercredi 4 juillet, 7 h, au dimanche 8 juillet, 17 h, la rue Saint-Hubert, de Bellechasse à Jean-Talon, et la rue Bélanger, de Châteaubriand à St-André, se feront piétonnes en continu.

Les automobilistes désirant se déplacer vers le nord de la ville pourront emprunter la rue Saint-Denis ou l’avenue Christophe-Colomb. La Société de développement commercial (SDC) Plaza St-Hubert invite les citoyens à prendre connaissance des interdictions de stationnement sur l’artère commerciale pour cette période.

Pourrait-il s’agir de la dernière édition du festival avant un certain temps? Le directeur général de la SDC, Mike Parente, n’a pas voulu se prononcer sur le sort de l’événement en 2019 et 2020, années durant lesquelles l’artère commerciale fera l’objet d’importantes réfections sur sa chaussée et ses infrastructures souterraines. Ces travaux risquent d’empêcher la tenue de la braderie. «On se concentre sur l’année 2018 pour l’instant», a répondu ce dernier.

En 2017, Atmosph’Air avait attiré près de 400 000 personnes lors des cinq jours de célébrations.

Pour consulter la programmation complète d’Atmosph’Air cliquez ici.