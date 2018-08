Festival Mile Ex End: amener les spectacles au public

De retour pour une deuxième édition, le Festival Mile Ex End propose aux résidents de Rosemont – La Petite-Patrie et du Plateau – Mont-Royal de venir profiter des spectacles de musique et d’humour près de chez eux.

C’est dans un souci de sortir ce type d’événement du centre-ville de Montréal et de l’amener dans un secteur plus résidentiel que Claude Larivé, producteur pour la compagnie versée dans l’événementiel La Tribu, a voulu prendre part à la création d’un festival qui se tiendra encore une fois sous le viaduc Rosemont/Van Horne.

«Je suis né dans le quartier, près des rues Casgrain et Saint-Viateur, à une époque où toutes les manufactures avaient encore une vocation liée au textile. Ma grand-mère et mes cousines y travaillaient, j’ai donc un certain attachement au secteur. Aussi, on voulait décontextualiser le festival et le rendre accessible. Les familles peuvent s’y rendre à pied ou en vélo et c’est à deux pas de la station de métro Rosemont», souligne M. Larivé.

L’équipe chargée de l’organisation de Mile Ex End s’efforcera encore cette année de mettre en valeur la structure de béton qui couvre une des deux scènes extérieures, entre autres grâce à un travail d’éclairage.

«C’est un paysage vraiment unique qu’on trouve ici avec l’architecture manufacturière et le viaduc. Ça nous permet de créer une scénographie intéressante pour les spectacles et pour les espaces dédiés aux visiteurs», insiste M. Larivé.

Trois journées de spectacles

Initialement prévu sur trois fins de semaine, le festival se tiendra plutôt du 1er au 3 septembre, confirme M. Larivé.

«Logistiquement c’était plus simple de fermer les rues pour une seule fin de semaine, plutôt qu’en trois moments différents», explique-t-il.

La programmation n’est toutefois pas affectée par ce remaniement, assure le producteur.

Des talents montréalais, mais aussi internationaux seront tout d’abord mis de l’avant en musique les 1 et 2 septembre de 13h à 23h avec The Barr Brothers, Broken Social Scene, PUP, Rhye, Charlotte Day Wilson, CRi, Tire le Coyote, Helena Dland, Nakhane, Poirier Migration Soundsystem, Klaus, Pierre Kwenders DJ set et Heartstreet.

En plus du volet musique, la journée du lundi 3 septembre sera dédiée à la présentation de performances de plus d’une trentaine d’humoristes, une nouveauté pour la deuxième édition.

Un espace «beer garden», proposant un bar éphémère et des camions de cuisine de rue, sera aussi de la partie. Le chef Danny St Pierre sera pour sa part à la barre de la «luncheonette» Mange Tes Légumes pour préparer sandwichs, salades et smoothies pour les festivaliers.

L’an dernier le festival avait attiré près de 6000 personnes au total.

Les billets et la programmation complète sont disponibles au: mileexend.com