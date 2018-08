Une campagne de communication au profit de la mode montréalaise

La Grappe métropolitaine de la mode (Mmode), qui vise à rassembler et fédérer les acteurs de l’industrie québécoise, lance une nouvelle campagne d’image avec le mot clé #mtlstyle afin de promouvoir les talents et les enseignes de Montréal.

«#mtlstyle, c’est un cri de ralliement de l’industrie de la mode à Montréal» explique Debbie Zakaibe, directrice générale de la Grappe Mmode,

«On veut faire rayonner les talents d’ici, les créateurs, les détaillants, le savoir-faire, les marques locales» poursuit-elle, avant de préciser que si «chacun garde son <@Ri>branding<@$p> et son histoire, tous les messages de mode de Montréal se retrouvent avec le mot clé #mtlstyle».

Plusieurs enseignes, comme Aldo ou La Vie en Rose, affichent déjà le mot-clé dans leurs vitrines et de nouvelles bannières sont attendues prochainement.

Le slogan «L’unique est plus beau que le parfait» accompagne cette opération de communication. «Avec ce slogan, on veut souligner la créativité à l’œuvre à Montréal» détaille Debbie Zakaib.

Des installations au centre-ville

Pour augmenter la visibilité de cette opération, des miroirs affichant le mot-clé ont été installés le long d’un parcours de magasinage, qui ciblent les entreprises locales de mode.

«On profite des festivités liées au Festival Mode et Design, qui célèbrent et démocratisent la mode dans la rue d’une façon multidisciplinaire, pour déployer nos miroirs à travers le Centre-ville et le Vieux-Montréal» explique Debbie Zakaib.

Les Montréalais sont ainsi appelés à se photographier dans ces miroirs «pour afficher leur style, leur authenticité et leur distinction» puis de diffuser la photo sur les réseaux sociaux avec le mot-clé afin de promouvoir «le style montréalais».

Cette initiative intervient quelques jours après l’annonce d’une enveloppe de 600 000$ accordée par le gouvernement fédéral à la Grappe Mmode, afin de soigner l’image de la mode québécoise à l’étranger.

Selon les chiffres disponibles, qui datent de 2016, le secteur de la mode génère 83 000 emplois au Québec, dont 58% dans la région métropolitaine de Montréal, qui assure près de la moitié (48%) de la confection totale du Canada. Montréal occupe la troisième place pour la confection en Amérique du Nord, derrière New York et Los Angeles.