La Place des producteurs s’installera dans Villeray

La Place des producteurs du Marché central à Ahuntsic-Cartierville devrait déménager à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à la fin de 2019. Un marché de fruits et légumes répondant aux normes les plus modernes dans ce domaine sera installé sur le site d’un ancien entrepôt frigorifique.

La Place des producteurs est le plus important marché de fruits, légumes et fleurs dans l’est du Canada.

La question de son déménagement s’est posée depuis 2017 alors que son propriétaire, l’Association des producteurs maraîchers du Québec cherchait un endroit fermé.

L’emplacement actuel existe depuis 1988 au Marché central. Il est en grande partie à l’air libre et n’a pas connu de rénovations depuis plus de 15 ans. Les producteurs installés à l’extérieur ne peuvent y être que de manière saisonnière. Un endroit fermé permettrait une présence à l’année.

La nouvelle installation, située aux 9190-9252, boulevard Pie-IX, sera réalisée conjointement avec l’entreprise de distribution de gros en fruits et légumes Gaétan Bono.

« C’est une association à parts égales avec l’APMQ, a précisé Joe Lavorato, président de Gaétan Bono. Ce sera un marché de gros sur deux niveaux construit à neuf à la fine pointe de la technologie.»

Le terrain acquis est d’une superficie de 475 000 pieds carrés et abrite deux bâtiments de 305 000 pieds carrés de surface locative. Le bâtiment principal est réfrigéré et fait 120 000 pieds carrés au rez-de-chaussée, et un sous-sol de surface identique.

Il existe actuellement sur le site 130 quais d’accès pour les camions. La valeur de l’immeuble est évaluée au registre foncier à 16 800 000$.

Selon l’APMQ, les travaux de réaménagement s’étaleront entre la fin 2018 et septembre 2019.

Il s’agira entre autres d’améliorer l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, de poser un système de réfrigération plus efficace, de créer un espace de chargement pour petits camions, ainsi que l’aménagement d’un espace pour les fleurs.

L’ouverture est prévue pour l’automne 2019. «Pour les dates, ce n’est pas coulé dans le béton», a souligné M. Lavorato.

Avant ce choix, l’APMQ avait des vues sur l’ancien centre de distribution de Sears à Saint-Laurent.

La Place des producteurs ce sont 80 maraîchers et horticulteurs qui desservent des détaillants, des grossistes, des distributeurs, des marchés et des établissements publics ainsi que des restaurateurs.