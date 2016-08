Des citoyens veulent plus de vignettes de stationnement

Les travaux, la circulation dense et la population qui s’accroît sans cesse irritent les citoyens du secteur de Castelneau, qui peinent à se stationner près de leur demeure.

De plus en plus habité, le secteur, auparavant presque uniquement industriel, donne des maux de tête aux automobilistes du quartier.

Tant bien que mal, ils essaient de se stationner entre deux camions d’entrepreneurs et des voitures des employés qui se rendent chaque jour travailler dans des bâtiments commerciaux ou industriels du coin.

«Le problème, c’est qu’une centaine de personnes ont emménagé en même temps, en raison de la construction de nombreux immeubles à condos, avoue Simon Girard, qui habite lui-même un condominium de la rue Marconi. C’est beaucoup de monde. On se pile sur les pieds, on a presque tous des voitures, mais on ne sait pas où les garer.»

Selon les citoyens, les rues Alexandra et Marconi, entre Jean-Talon et de Castelneau seraient parmi les plus problématiques.

«Il n’y a pas de vignette, alors les employés des commerces sont libres d’utiliser nos stationnements durant toute la semaine», a souligné un autre résident de la rue Marconi, qui n’a pas souhaité se nommer.

«Si ce n’est pas eux qui accaparent les stationnements, ce sont des travailleurs de la construction qui arrivent en délégation et qui se stationnent sur plus de la moitié de la rue», a continué le citoyen Jocelyn Turcotte.

Des stationnements sous-terrains seraient mis à la disposition des propriétaires des condominiums, mais leur prix serait «exorbitant», selon ces mêmes résidents.

Ils estiment que l’instauration de vignettes pourrait être une solution.

Augmenter la sécurité

Rappelons qu’en janvier 2015, une pétition avait circulé, demandant à l’administration Coderre de commander une étude globale sur le stationnement et la circulation dans le secteur.

Plus de 400 résidents y avaient apposé leur signature.Depuis, les citoyens sont dans l’attente d’un plan de circulation, qui, selon eux, tarde à être dévoilé.

Dans les faits, il n’y aurait pas que le stationnement qui serait devenu problématique dans le secteur.

Le développement résidentiel et commercial aurait fait en sorte que le nombre de piétons aurait considérablement augmenté, rendant les intersections moins sécuritaires.

«Les citoyens se plaignent, avec raison, de la dangerosité de certaines intersections, a déclaré le conseiller du district de François-Perrault, Sylvain Ouellet. L’Office de consultation publique de Montréal a été formelle dans ses rapports de 2011 et 2014 sur ce secteur, mentionnant que les autorités municipales doivent agir sans délai pour sécuriser ces intersections. Si un réaménagement complet n’est pas possible à court terme, pourquoi ne pas implanter des mesures temporaires de sécurisation? Cette inaction est incompréhensible et injustifiable.»

Du côté de la ville-centre, on a confirmé que le problème était présentement étudié. Il n’a toutefois pas été possible de savoir quand le plan de circulation tant attendu serait présenté.