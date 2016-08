Désaccord autour des travaux du boulevard Saint-Michel

Alors que viennent tout juste de s’amorcer les travaux de remise à neuf du boulevard Saint-Michel, Projet Montréal continue de déplorer la reconstruction identique de l’artère.

«Encore une fois, la Ville manque une occasion de revoir l’aménagement pour améliorer la sécurité, alors qu’on parle tous les jours d’un piéton ou d’un cycliste frappé à Montréal», mentionne Sylvain Ouellet, conseiller du district François-Perreault.

Le chantier, sur le tronçon entre les rues Shaugnessy et Jarry, s’est récemment mis en place. Les égouts, les conduites d’eau, la chaussée et l’éclairage seront remis à neuf au coût de 18 M$.

Sans être totalement contre ces travaux, M. Ouellet dénonce toutefois la reconstruction identique du boulevard, alors qu’il y aurait, à ses yeux, place à de nombreuses améliorations.

Selui lui, la Ville devrait profiter de la tenue de ces travaux de réfection majeurs pour revoir, du même coup, la configuration.

Comme il est prévu pour les chantiers de la rue Jarry et de l’avenue Papineau, le conseiller considère qu’il serait nécessaire d’ajouter des aménagements pour les piétons. La construction d’un «trottoir boulevard», où la voie routière serait séparée par un mobilier urbain, serait de mise, pense-t-il.

Géométrie identique

Mais il a été récemment annoncé, par la ville-centre, qu’il n’y aurait pas de changements apportés à la géométrie de la voie de transit.

«Le but d’une artère, c’est que les voitures y circulent pour entrer et sortir le plus rapidement possible du quartier. On ne pourra pas faire de grands trottoirs verdis parce que c’est une voie de transit», avait expliqué Anie Samson, mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

M. Ouellet, de son côté, estime que cette intervention de la mairesse est inacceptable.

«Avec ce genre de logique provenant de la responsable de la sécurité publique à Montréal, pas étonnant que les piétons et cyclistes ne se sentent pas en sécurité sur les artères montréalaises», affirme-t-il.

L’administration Coderre a toutefois précisé que le terre-plein central sera verdi, et que toutes les traverses piétonnes déjà existantes seront remises à neuf, ainsi que l’éclairage.

Les travaux du boulevard Saint-Michel devraient se terminer en septembre 2017.