Plus de 12 M$ pour agrandir l’école St-Mathieu

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) convertira l’un de ses bâtiments excédentaires en une annexe pour l’école primaire St-Mathieu, présentement à 141% de sa capacité d’accueil.

Le ministère de l’Éducation octroi 12,8 M$ à la CSDM pour l’aménagement de cet immeuble et la création de neuf nouvelles classes. Selon les estimations, le projet devrait être livré pour la rentrée scolaire de 2018.

Depuis 2015, l’école St-Mathieu déborde. Des enfants du quartier ont dû être redirigés vers d’autres écoles.

«La réalisation de ce projet permettra aux élèves qui ont été redirigés de réintégrer leur école de quartier», a indiqué le député de Viau, David Heurtel.

L’aménagement de cette nouvelle école permettra de répondre aux besoins d’espace liés à la croissance de l’effectif, la commission scolaire prévoyant un manque de locaux dans le secteur d’ici les cinq prochaines années.

Le bâtiment utilisé pour créer l’annexe, situé sur la 8e avenue, était vide depuis plus de deux ans, suite à des problèmes d’infiltration d’eau, entre autres.

«D’importants travaux seront effectués autant sur l’enveloppe extérieure que dans l’aménagement intérieur, a souligné Catherine Harel-Bourdon, présidente de la CSDM. Nous sommes heureux de pouvoir convertir ce bâtiment, qui contribuera considérablement à réduire le problème de surpopulation dans les écoles du quartier.»

Manque d’espace

La directrice de l’école St-Mathieu, Carline Fontus, a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la nouvelle.

«On avait vraiment besoin d’un coup de pouce, a-t-elle affirmé. Les besoins sont criants. On manque d’espace de façon significative.»

Depuis la rentrée de 2015, plusieurs changements ont dû être apportés à la configuration de l’école.

«Nous n’avons plus de bibliothèque, car on a dû la convertir en une classe de maternelle, a continué la directrice. Des enseignants se promènent de classe en classe avec un chariot de matériel pour dispenser les cours, les locaux du service de garde sont aussi des locaux de musique et une unité mobile de 20 ordinateurs a été mis en place, à défaut d’un local pour un laboratoire informatique.»

Mme Fontus espère que le nouveau bâtiment permettra d’augmenter considérablement la qualité de vie des élèves dans leur école.

«Ils ne s’en plaignent pas, mais ils méritent mieux», conclut-elle.