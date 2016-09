Imaginer une nouvelle rue Jarry

La portion de la rue Jarry, située dans le quartier Saint-Michel, vivra une métamorphose majeure dans les prochaines années.

Après avoir procédé à l’enfouissement du réseau filaire aérien et à l’amélioration de l’éclairage, l’arrondissement invite maintenant les citoyens à partager leurs idées, dans le cadre d’une consultation publique.

L’exercice d’idéation, qui aura lieu le 17 octobre prochain à la Tohu, vise à identifier les aspirations des acteurs du milieu et de la population sur la vocation future du secteur, situé au croisement du boulevard Crémazie et des rues Jarry et D’Iberville.

«Nous comptons sur la collaboration des participants pour identifier les aménagements qui pourraient contribuer à atténuer les nuisances du secteur», a souligné Anie Samson, mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Cette portion de Jarry constitue en fait la porte d’entrée du quartier de Saint-Michel vers la Cité des arts du cirque et du parc Frédéric-Back, appelé à devenir le deuxième plus grand parc montréalais après le mont Royal.

«L’exercice d’idéation nous permettra de définir les éléments distinctifs qui détermineront le caractère et l’identité que nous souhaitons pour cette zone du quartier de Saint-Michel», a ajouté Frantz Benjamin, conseiller de la Ville du district de Saint-Michel.

Afin de les préparer à la consultation, les citoyens peuvent prendre part à la conversation, par le biais de la page Facebook «Porte d’entrée Jarry Est», où un nouveau sujet est abordé chaque semaine.

Une marche exploratoire facultative sera également proposée aux participants pour alimenter leur réflexion sur les forces, les faiblesses et les opportunités du territoire, afin d’en faire un secteur convivial et sécuritaire pour les usagers, les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Démarche participative

En 2015, l’arrondissement a adopté un programme particulier d’urbanisme pour le secteur de la rue Jarry Est, afin de requalifier les abords de cette artère importante du quartier de Saint-Michel.

L’élaboration de ce programme est le fruit d’une démarche participative avec les acteurs du milieu. Il se veut un document de planification pour guider les interventions projetées, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, sur un horizon de 15 ans.

Cinq zones d’intervention, dont la porte d’entrée de la rue Jarry, ont été identifiées pour revitaliser cette rue à vocations résidentielle, commerciale et industrielle.

Les personnes intéressées à prendre part à la consultation doivent s’inscrire à l’adresse de courriel suivante: PorteJarryEst@inm.qc.ca, ou via la page Facebook. L’activité est gratuite mais les places sont limitées. Un service de halte-garderie sera offert sur place de 18h à 22h.