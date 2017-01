Plus d’un millier d’arbres embelliront le quartier

Afin d’augmenter considérablement son indice de canopée, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension procédera à la plantation de plus de 1000 arbres d’ici le printemps prochain.

«Le nombre d’arbres plantés par l’arrondissement augmente d’année en année, explique-t-on au bureau d’arrondissement. En 2016, le couvert arborescent s’est enrichi de 412 arbres.»

D’ici le printemps, l’arrondissement prévoit un total de 1153 arbres plantés.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le parc Jarry et la partie de la rue Jarry qui est en chantier sont deux secteurs qui connaîtront des plantations importantes.

D’autres arbres seront aussi installés ici et là le long des rues et dans les espaces verts de l’arrondissement.

Améliorer la qualité de l’air

C’est pour augmenter son indice de canopée que l’arrondissement procède à cette importante phase de plantation.

Rappelons que l’indice de canopée se réfère au pourcentage d’ombre procuré par le feuillage des arbres sur un territoire donné. Lors du dévoilement du Plan d’action canopée pour 2012-2021 de la Ville, ce n’est que 12,24% du territoire local qui était consacré aux espaces verts, un chiffre en dessous de la moyenne montréalaise, qui avait été fixée à 20%.

Durant les deux premières années suivant la plantation, l’arrondissement arrosera l’arbre et s’occupera de l’entretien de sa cuvette, formée à la base de l’arbre qui recueille l’eau de pluie, et des arrosages manuels.

Dans le contexte de réchauffement climatique et des îlots de chaleur, les arbres urbains améliorent notre qualité de vie de plusieurs façons :

• Ils purifient l’air;

• Ils contribuent à réduire la chaleur par leur ombrage et offrent une protection contre les grands vents;

• Ils atténuent les bruits;

• Ils aident à contrer l’érosion en retenant les sols;

• Ils embellissent le paysage et augmentent la valeur des propriétés de 5 à 20%.