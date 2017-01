Le bac brun gagnera du territoire

La collecte des résidus alimentaires devrait s’étendre à tous les immeubles de huit logements et moins, sur l’ensemble du territoire de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dès 2018.

C’est du moins ce que projette l’arrondissement, qui estime que la réponse des citoyens lors de la plus récente phase d’implantation a été favorable.

«Graduellement, l’habitude de verser les résidus alimentaires dans le bac brun s’est intégrée dans le quotidien d’un plus grand nombre de personnes», souligne-t-on.

En 2013, près de 8000 foyers du district de Villeray et du district de François-Perrault avaient été invités à participer à une collecte des résidus alimentaires, sur une base volontaire. Par la suite, le projet-pilote s’était étendu à un plus grand territoire. En 2016, cette collecte est devenue effective dans tous les bâtiments résidentiels de huit logements et moins de Villeray et de François-Perreault. Quelques secteurs de l’arrondissement ne sont toutefois pas encore desservis par ce type de collecte, mais devraient le devenir d’ici la fin de la prochaine année.

En plus des immeubles de huit logements et moins, l’arrondissement souhaiterait distribuer le bac brun dans certains immeubles de neuf logements et plus et de quelques commerces, industries et institutions.

Bénéfices collectifs

Selon l’arrondissement, «la réponse favorable des citoyens qui ont intégré cette pratique démontre son bien-fondé et se traduit par des bénéfices collectifs.»

Dans les faits, le tri des restes de table et de préparation des repas permettrait de réduire de plus de 30% le volume des déchets locaux. De cette façon, l’arrondissement contribuerait de façon plus concrète à la lutte aux gaz à effet de serre.

Une fois collectés par la Ville, ces résidus sont transformés en compost dans des centres de traitement spécialisés.

Pour connaître les heures de collectes dans votre secteur, consultez le site ville.montreal.qc.ca/vsp.