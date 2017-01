La congestion coûte des millions au Québécois

Le pire point de congestion à Montréal est le tronçon de l’autoroute 40 entre Pie-IX et l’autoroute 520, situé en partie dans Villeray, selon une étude de l’Association canadienne des automobilistes (CAA).

D’une longueur d’un peu plus de 10 km, ce tronçon est le segment le plus achalandé de la route Transcanadienne. Il représente presque deux millions d’heures de retard annuelles en moyenne et une perte de 45,60 millions de dollars par an. Au total, presque 1,3 million de litres de carburant supplémentaires sont consommés, selon l’étude.

Intitulée «Quand tout s’arrête: Évaluation des pires points d’engorgement au Canada», l’étude, réalisée par la firme CPCS, dresse la liste des plus importants goulots d’étranglement autoroutiers.

Les villes de Vancouver, Toronto, Montréal et Québec constituent à elles seules le top 20. Sans surprise, c’est Toronto qui arrive en tête, mais Montréal occupe les 3e, 5e, 8e, 14e et 16e places du classement.

Après le segment de la métropolitaine dans Villeray arrive, parmi les pires, la portion de l’autoroute 15 située entre la 40 et le chemin de la Côte-Saint-Luc. On retrouve également l’autoroute 25, entre l’avenue Souligny et rue Beaubien Est, la portion de l’autoroute 40, entre l’autoroute 520 et le boulevard Cavendish et enfin, l’autoroute 20, près de la 1re Avenue.

Impacts importants

L’étude, en plus de montrer du doigt les zones les plus congestionnées, dresse la liste des répercussions de ces engorgements sur l’économie, l’environnement et la qualité de vie des citoyens.

Montréal comptabilise plus de 3 millions d’heures de retard, 75 millions de dollars en heures perdues et une surconsommation de 7 millions de litres de carburant.

«Si ces points d’engorgement étaient résorbés, il en résulterait une réduction des émissions de CO2 de 18 000 tonnes annuellement, ce qui correspond au poids d’environ 4 500 éléphants», met en évidence l’étude du CPCS.

Le rapport explique aussi que «si les tronçons montréalais se classent derrière ceux de Toronto, la vitesse moyenne à laquelle on s’y déplace est inférieure: il faut donc plus de temps pour parcourir des distances similaires.»

Par exemple, la vitesse de déplacement moyenne sur l’autoroute Métropolitaine est pratiquement toujours égale ou inférieure à 50 km/h à tout moment de la journée durant les heures ouvrables.

Le maire Coderre se veut rassurant

Les conclusions de l’étude de la CAA n’ont pas inquiété outre mesure le maire de Montréal, Denis Coderre.

Ce dernier fonde beaucoup d’espoir en l’Autorité régionale de transport métropolitain, qui reprendra dès le 1er juin les responsabilités de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) concernant la planification du transport en commun. Il veut aussi nommer un responsable de la mitigation pour assurer une meilleure circulation à Montréal.

«Montréal se transforme», a insisté le maire. Il a expliqué que la fin des chantiers autoroutiers touchant l’autoroute Bonaventure, l’échangeur Turcot et le pont Champlain, de 2018 à 2020, aura aussi un impact positif important sur la circulation dans la métropole, de même que la construction du Réseau électrique métropolitain ou la nouvelle politique du stationnement.

Projet Montréal s’est montré plus pessimiste. Sa chef, Valérie Plante, considère la congestion automobile comme étant «un grave problème» de la métropole. «L’administration [Coderre] n’a rien fait pour améliorer la situation de la congestion, a-t-elle fulminé. Pire encore, elle contribué à ce que ça soit encore plus congestionné.»

Mme Plante a déploré le sous-investissement de la Société de transport de Montréal ainsi que les exigences trop élevées selon elle imposées aux entreprises de véhicules en libre-service, qui doivent complètement électrifier leur flotte d’ici 2020 et se procurer des vignettes disponibles en nombre limité.

-Avec la collaboration de Leslie Meuraillon

Les 5 pires points de congestion à Montréal

-Autoroute 40 (entre le boulevard Pie-IX et l’autoroute 520)

3e rang au Canada

Retards accumulés annuellement: 1,956 million d’heures

Pertes liées aux heures perdues: 45,6 M$

-Autoroute 15 (entre l’autoroute 40 et le chemin Saint-Luc)

5e rang au Canada

Retards accumulés annuellement: 812 000 heures

Pertes liées aux heures perdues: 18,93 M$

-Autoroute 25 (entre l’avenue Souligny et la rue Beaubien Est)

8erang au Canada

Retards accumulés annuellement: 259 000 heures

Pertes liées aux heures perdues: 6,04 M$

-Autoroute 40 (entre l’autoroute 520 et le boulevard Cavendish)

14e rang au Canada

Retards accumulés annuellement: 96 000 heures

Pertes liées aux heures perdues: 2,23 M$

-Autoroute 20 (près de la 1re avenue)

16e rang au pays

Retards accumulés annuellement: 84 000 heures

Pertes liées aux heures perdues: 1,97 M$