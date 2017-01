Vague de vols dans Villeray: un suspect arrêté

L’importante vague de cambriolage qui avait lieu depuis plusieurs semaines dans Villeray pourrait bien être résolue. Un suspect a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le 17 janvier.

«Je confirme que nous avons procédé à l’arrestation d’un individu», mentionne Michèle St-Onge, commandante du poste de quartier 31.

Toutefois, selon Mme St-Onge, d’autres arrestations pourraient avoir lieu.

«Il pourrait y avoir plus qu’un individu responsable», souligne-t-elle.

Il n’a pas été possible d’obtenir de détails sur la personne arrêtée, comme les chefs d’accusation n’ont pas encore été officiellement déposés. Il s’agirait toutefois d’un homme et une vingtaine de vols pourraient lui être reliés, selon les estimations de la police. Il aurait sévi dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Rosemont–La Petite-Patrie.

33 vols depuis le 1er janvier

Une trentaine d’entrées par effraction ont été rapportés depuis le 1er janvier, au poste de quartier.

Plusieurs ont eu lieu sur la rue Saint-Denis, entre les rues De Castelnau et Guizot. Les autres secteurs touchés étaient principalement les rues Lajeunesse et Drolet, ainsi que l’avenue de Chateaubriand.

Plusieurs pages Facebook regroupant des citoyens avaient fait état de vols dans les dernières semaines.