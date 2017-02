Les idées abondent autour de la place Shamrock

Plus de verdure, d’espace piéton, de convivialité et d’animation, c’est ce qui émerge des nombreuses consultations qui ont eu lieu sur la place Shamrock.

Au terme de 14 activités qui auront rassemblé 1850 usagers, commerçants et riverains en automne 2016, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a une meilleure idée de ce que désirent ses citoyens pour le tronçon de rue qui se trouve entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean-Talon.

Cette démarche avait pour objectif de créer un espace permanent liant les lieux commerciaux, demande formulée en 2010 par les marchés publics de Montréal et la Société de développement commercial Petite-Italie–Marché Jean-Talon.

«La Corporation de Gestion des Marchés publics de Montréal appuie l’aménagement de la rue Shamrock, qui permet d’offrir aux citoyens et aux clients du marché Jean-Talon un espace convivial pour prendre une pause et profiter d’animations culturelles et gastronomiques», souligne la directrice de la Corporation de Gestion des Marchés publics de Montréal, Josée Tétrault.

Neuf grandes orientations ont été retenues au terme des consultations, incluant un souhait de voir la place Shamrock devenir une «véritable esplanade piétonne accessible aux véhicules de services seulement.»

Les citoyens ont aussi demandé plus de places pour s’asseoir et se détendre, une plus grande diversité de végétation adaptée à l’hiver et un éclairage d’ambiance adapté à l’utilisation proposée.

L’Arrondissement choisira prochainement la firme qui sera responsable de proposer un concept d’aménagement tenant compte des grandes orientations identifiées. Le concept sera dévoilé au printemps 2017 et les travaux requis seront réalisés à l’été 2018.

Dès 2017, de nouvelles installations seront présentes sur la place Shamrock et iront dans le sens des grandes orientations, incluant un système d’éclairage automatique, de la nouvelle végétation et le retrait d’un des deux espaces de pétanque en face de l’immeuble Sophia, jugé trop encombrant.

L’arrondissement avait aménagé en 2016 l’espace «guinguette» qui prolongeait la place entre la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Laurent. Le projet avait été amorcé en 2014.