Où se sucrer le bec dans la Petite-Patrie?

Le printemps est officiellement arrivé et avec lui s’amène l’occasion de se sucrer le bec lors des nombreuses activités prévues dans Rosemont – La Petite-Patrie.

C’est d’abord au marché Jean-Talon que débarquera la Cabane à sucre, le jeudi 23 mars. L’événement propose un 5 à 8 lors duquel les participants pourront déguster les produits à saveur d’érable du terroir aux comptoirs des producteurs.

Les laissez-passer, au prix de 5$, donneront aussi un accès à un cocktail.

Si vous en redemandez deux jours plus tard, le Temps des sucres sur la Plaza vous propose encore plus de gourmandises.

On retrouvera sur l’artère commerciale une distribution de bâtons de tire d’érable et de la musique traditionnelle. Les activités, incluant aussi un concours se dérouleront le 25 mars, de 11h à 16h en face du 6330, Saint-Hubert.

Une érablière urbaine au parc de la Petite-Italie se tiendra aussi le 1er avril. Lors de l’événement intitulé la «Cabane à souk» on procédera au traditionnel entaillage des érables à même les arbres du parc et les participants pourront profiter d’une ambiance festive avec musique et animation de circonstances.