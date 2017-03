Un panneau d’arrêt demandé depuis longtemps à Villeray

Des citoyens demandent l’installation d’un panneau d’arrêt à l’intersection de Gounod et Chateaubriand que la mairie refuse pour mettre à la place des saillis de trottoirs. Ils s’inquiètent du coût de l’opération.

«J’ai vraiment peur qu’ils attendent qu’un enfant se fasse frapper pour agir», s’inquiète Julie Vallalonga, résident proche de l’intersection depuis deux ans. «Il y a une garderie pas loin et des familles se sont installés récemment. Il y a 12 enfants qui vivent proche de là.»

L’intersection est dangereuse en raison de la vitesse que prennent les véhicules qui tournent en direction sud. Le matin, ils passent par ce croisement pour éviter un feu rouge sur Saint-Hubert et Rosaire, plus bas et ainsi espérer gagner quelques secondes. Il y a bien un panneau d’arrêt sur Chateaubriand, mais pas sur Gounod, deux rues à sens unique.

«Combien va-t-on mettre d’argent pour ne pas installer un panneau d’arrêt?» se questionne Manuel Santos, résidant du quartier depuis plus de 40 ans.

Pour lui, les actions entreprises par la mairie sont illogiques. Des bollards en plastique ont été installés en pleine tempête de neige en janvier, mais insuffisantes pour réduire la vitesse, puisque qu’elles prennent l’espace d’une demi-place de stationnement en largeur.

Pire, sur un des côtés, ils empiètent sur l’aire délimitée de livraison du dépanneur, ce qui obligent les camions à se stationner sur la rue, bloquant de ce fait le trafic.

«On demande rien d’autre qu’un panneau. Mais ils veulent mettre des saillis, je trouve c’est beaucoup de travail pour rien», estime Manuel Santos.

Outre l’ouvrage en béton à faire, des drains d’égouts devront être déplacés. Autant de travaux qui vont alourdir la facture, selon lui.

La mairie confirme que des saillis seront installés, mais l’échéancier n’est encore défini. Mais aucun panneau d’arrêt à l’horizon, puisque qu’une analyse faite le 6 octobre 2015 en soirée, lors d’un unique comptage, indique que l’intersection «ne représente pas les caractéristiques justifiant l’installation de panneaux supplémentaires», mais qu’un problème de visibilité existe. D’où l’installation des bollards.

«L’installation des saillis se fait dans le cadre d’une politique d’apaisement de la circulation. En réduisant la largeur de la route, on réduit aussi la vitesse», explique Marisa Celli, attachée de presse à la mairie d’arrondissement.

Julie Vallalonga déplore qu’aucune autre analyse n’a été faite. «Le comptage a été fait quand la rue est vide de voitures. Ils ont mis des stops partout sur Gounod à l’ouest. Qu’on vienne pas me dire qu’il y a plus de trafic sur Drolet que Chateaubriand!»

Le quartier de Villeray avait obtenu un projet pilote pour l’installation de 40 arrêts toutes directions. Mais l’intersection n’avait pas été jugée appropriée pour entrer dans le projet.

«La politique de la ville n’est pas d’ajouter des panneaux, ç’a pris cinq ans pour qu’on accepte ce projet-pilote», indique Elsie Lefebvre, conseillère de Villeray et fervante défendeuse de l’installation de panneaux d’arrêts.

Les conclusions du projet pilote ne sont pas attendus avant 2018.