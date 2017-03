Imaginer le quartier ensemble

Une cinquantaine de personnes était réunie mardi pour imaginer en groupe leur quartier, afin de le rendre plus vert et plus attrayant.

Lors d’un atelier de co-design organisé par la Société de développement environnemental de Rosemont (SODER) à l’espace l’Esplanade, les citoyens ont pu partager leurs idées de développement pour le concept du Chemin Vert.

Le secteur visé est la «portion Îlot» du projet, qui est délimitée par les rues St-Zotique, de l’Esplanade, Joseph Tison et Jeanne-Mance, dans le quartier de La Petite-Patrie.

De nombreux aménagements et activités ont été proposés par les participants, incluant la mise en place d’un mur d’escalade, la tenue de concours de tricotages urbain, la mise en place de bibliothèques et la construction de ruches et de poulaillers urbains.

Des idées qui ont déjà connu du succès dans Rosemont – La Petite-Patrie, telles que de l’espace pour de l’agriculture urbaine et de l’ajout de supports à vélo ont aussi été avancés.

D’autres propositions seront recueillies lors du Marché de Mai, qui se tiendra les 13 et 14 mai prochain dans le secteur de l’Esplanade. La SODER en fera une synthèse qu’elle présentera dans un rapport, et procédera à l’installation des premiers aménagements dès cet été. Dans le cadre du Plan de développement urbain, économique et social du secteur Marconi-Alexandra, l’organisme s’est vu décerner un budget de 148 000$ à cet effet.

Le Chemin Vert est un concept qui reprend le tracé de l’ancienne emprise ferroviaire du Canadien-Pacifique traversant le secteur Marconi-Alexandra, afin d’en faire un corridor de biodiversité de 1.2 km qui inclurait l’aménagement d’espaces publics verts et animés.

Afin d’améliorer la qualité du milieu urbain du quartier par la réintroduction de la nature, la SODER, l’écoquartier et plusieurs bénévoles ont participé en octobre 2016 à la plantation d’arbres et à l’installation de signalétique et de lampadaire sur la piste cyclable parallèle à la rue Clark. Ce sentier fait aussi partie du corridor du Chemin Vert.