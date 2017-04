La Place De Castelnau de retour cet été

Pour une troisième année consécutive, la Place De Castelnau, située au cœur du quartier Villeray, accueillera des milliers de personnes cet été. L’arrondissement souhaite que l’espace public de rue partagée devienne permanent d’ici deux ans.

En 2015, la Place de Castelnau faisait partie d’un projet de piétonnisation de la ville centre qui devait mener à une configuration définitive cet été. Toutefois, en raison notamment de la tenue de plusieurs consultations publiques nécessaires au projet, l’arrondissement vise dorénavant 2019 pour que l’espace public devienne permanent.

«Une étude du sous-sol doit être faite avant tout projet. Nous voulions aussi avoir un consensus au sein de la population et cela prend beaucoup de consultations», indique Marisa Celli, attachée de presse de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L’étude du sous-sol, au sein d’un programme fonctionnel et technique, est une opération longue, qui n’a pas pu être lancée plus tôt, en raison d’une pétition déposée à la mairie à l’automne dernier pour demander l’abandon du projet.

«Il y a eu de l’incertitude à ce moment-là, et nous avions dû sonder la population pour savoir si elle voulait le projet, ce qui a fait décaler les échéanciers», indique Elsie Lefebvre, conseillère de Villeray, rappelant que le résultat du sondage était de 76% en faveur de la place.

«On a fait des évaluations, on a testé et bonifié le projet depuis trois ans. Le dossier est extrêmement bien documenté. Les grands paramètres sont en places afin que l’arrondissement puisse aller en appel d’offres», affirme Marie-Hélène Armand, conseillère en aménagement à la Ville de Montréal.

Deux configurations sont à l’étude concernant le profil de la rue. La première serait celle qui existe actuellement, avec une suppression des stationnements au sud de l’artère et la présence de deux pistes cyclables. L’alternative serait de retirer la piste cyclable qui va dans le sens de la circulation afin d’élargir les trottoirs.

Dans les deux cas, la Place de Castelnau sera rehaussée, c’est-à-dire que la chaussée sera au niveau des trottoirs, dans le but d’en faire une zone partagée.

Le maintien du sens unique vers l’ouest est scellé, puisqu’il a donné des résultats satisfaisants quant à la réduction de la vitesse sur la rue.

Des questions subsistent toutefois sur les aménagements d’hiver, qui n’ont fait l’objet d’aucune installation temporaire.

En 2018, trois consultations publiques seront organisées pour définir le projet avec les citoyens, pour des travaux prévus en 2019.

En 2017

Les activités de la Place De Castelnau, située entre l’avenue De Gaspé et la rue Drolet, se déroulent de mai à octobre. Cette année, la peinture sera rafraîchie et les placottoirs seront rehaussés au niveau du trottoir avec un plancher en bois, afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Du côté de la programmation évènementielle, le piano de rue sera de retour, sous une formule trio avec une guitare et un artiste invité à l’occasion, de même que l’activité «Mardis sur le parvis».

33%

L’objectif de la Place De Castelnau est de rééquilibrer l’espace en fonction des usagers de transports. Un tiers de la voie sera à destination des voitures contre 70% actuellement. Les deux autres tiers seront partagés entre les cyclistes et les piétons

20 km/h

Avec la mise en place du sens unique et des saillies de trottoir, la vitesse moyenne des véhicules enregistrée sur la Place De Castelnau est de 20km/h.

750

C’est le nombre de piétons par heure qui circule sur la Place De Castelnau. On compte aussi 300 cyclistes par heure.