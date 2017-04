Le burlesque sous un nouveau jour

Des spectacles déjantés prendront d’assaut la scène du Théâtre Plaza cette fin de semaine lors de la deuxième édition du Bagel Burlesque Expo.

L’événement, qui rassemblera plus de soixante artistes dans une cinquantaine de numéros colorés, offrant une nouvelle perspective sur cet art de la scène.

«On fait dans ce qu’on appelle du « Néo burlesque », c’est-à-dire qu’on s’éloigne un peu de l’image classique de la pin-up et du vintage pour aborder des thèmes plus contemporains», affirme Lulu les Belles Mirettes, cofondatrice du festival.

Avec son collaborateur, l’artiste de scène dénommé Baron Von Styck, cette dernière voulait offrir un lieu alternatif au plus traditionnel Festival Burlesque de Montréal.

«C’est un excellent événement, mais qui fait plus dans le genre de spectacles que l’on associe traditionnellement avec les « show-girl », les beaux costumes et Las Vegas. Nous voulions mettre en lumière une autre facette de cette communauté, plus inclusive en matière de genres et d’ethnicité et supporter les principes du Body positive movement», souligne Lulu.

Ainsi, du 21 au 23 avril, des spectacles d’effeuillage inspirés du cinéma, de la danse, du théâtre absurde et même de l’horreur se succéderont. L’artiste new-yorkais Tigger! sera présenté à la tête d’affiche, ainsi que la berlinoise Lou on The Rocks. D’autres effeuilleurs d’origine internationale, mais aussi locale seront sur scène. L’animation sera prise en main par la célèbre figure du burlesque montréalais, Tranna Wintour.

Le samedi 22 avril, des ateliers pour les amateurs de l’art seront offerts au Studio 88 Swing sur la rue Saint-Hubert. Un brunch-spectacle est aussi prévu dimanche au pub Pompette, sur le boulevard Saint-Laurent.