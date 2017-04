À la fine pointe du divertissement interactif

L’année dernière, plus de 18 millions de personnes ont visité l’une des attractions interactives produites par Triotech. Des États-Unis à Dubaï, cette firme de Parc-Extension est à l’assaut de la planète.

En 1999, l’entreprise ne comptait que trois travailleurs, dont le président-fondateur, Ernest Yale. À l’époque, elle fabriquait de petites machines pour les arcades.

En 2017, elle a recours à plus de 200 employés qui oeuvrent à concevoir des attractions immersives et interactives où le visiteur est au vif de l’action.

Plus de 250 attractions de Triotech sont à l’affiche dans 50 pays, présentées dans parcs thématiques, attractions touristiques et centres de divertissement.

La recette du succès? Mêler effets spéciaux traditionnels, animation 3D et jeux vidéo pour offrir une expérience incomparable.

«C’est fou ce que l’on a accompli en 17 ans, mais ce n’est qu’un commencement», promet M. Yale.

«Nous sommes comme un mini-Disney. Notre marché est plus petit et nous sommes plus humbles, mais l’expérience que l’on propose est mémorable»

Esnest Yale, président-fondateur de Triotech