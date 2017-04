Une nouvelle pelouse pour le terrain de soccer du parc Jarry

Le terrain de soccer du parc Jarry fera peau neuve. La Ville de Montréal a accordé un contrat de rénovation le 12 avril lors de sa séance hebdomadaire.

«Le parc Jarry offre aux citoyens une multitude de terrains sportifs. Notre responsabilité, en tant que ville physiquement active, est aussi d’offrir aux usagers des aménagements performants et sécuritaires», a déclaré M. Dimitrios Jim Beis, responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d’origines diverses.

Le terrain numéro 2 est le plus achalandé de l’ile de Montréal, ce qui a comme conséquence l’usure prématurée des équipements. Il est particulièrement utilisé par les communautés immigrantes, selon la Coalition des amis du parc Jarry, qui félicite l’investissement de la Ville.

«L’attachement affectif au parc Jarry chez les immigrants se fait à travers la pratique auto-organisée du soccer. Il est donc essentiel que ce plateau reste le plus accessible que possible. Il fait aussi la promotion de l’exercice physique pour tous et est un élément essentiel du vivre ensemble au parc Jarry», a indiqué Michel Lafleur, de la Coalition.

Les travaux permettront de refaire le revêtement de gazon synthétique, de remplacer les clôtures et des barrières et de rénover les équipements sportifs comme les buts et les bancs des joueurs. L’entretien annuel du terrain pour une période de huit ans est aussi inclus dans le contrat.

La Coalition regrette l’absence de réfection incluant les arbres au alentour et reste toutefois vigilent à ce que l’utilisation de gazon synthétique ne devienne pas la norme. «Bien sûr qu’on ne voudrait pas le parc couvert de gazon synthétique mais dans ce cas précis et circonscrit, l’achalandage et le gain en accessibilité rendent l’infrastructure acceptable.»

Le contrat a été accordé à LML Paysagiste et Frères inc, pour un montant total de un contrat d’une valeur de 629 139 $.

Les travaux doivent se terminer en juin, pour éviter de perturber les activités qui y seront prévues.

100

C’est le nombre d’heures d’utilisation du terrain par semaine, soit une utilisation proche de 85% du temps disponible. Le chiffre a été doublé depuis 2009.

Rénovations

Le parc Jarry subit depuis deux ans une cure de jouvence. L’aménagement du secteur nord a été achevée en 2015, alors que l’aménagement de l’entrée Saint-Laurent et Jarry doit être inauguré d’ici l’été. Une troisième réfection devrait aboutir en 2018 dans le plateau central du parc.