Agriculture urbaine et artisanat se rencontrent

Les amateurs de jardinage et d’artisanat pourront bientôt s’en donner à cœur joie, car la troisième édition du Marché de mai débarque dans La Petite-Patrie.

L’organisme On sème a rassemblé une fois de plus une foule d’activités et d’artisans pour la fin de semaine du 13 et 14 mai sur l’avenue de l’Esplanade.

«L’idée quand on a créé cet événement c’était de réunir l’agriculture urbaine et l’artisanat local sous un même festival», raconte Laurence Deschamps-Léger, coorganisatrice du Marché de mai & cofondatrice de On sème.

Les jardiniers urbains trouveront au même endroit tous les produits et conseils d’experts pour réussir leur potager écologique.

Les organisatrices de l’événement font équipe avec City Farm School de la Serre de Concordia pour procurer les 5000 semis de légumes, fines herbes et fleurs qui seront en vente.

Cette année, les fleuristes écoresponsables Prairies seront aussi sur place pour vendre leurs bouquets et plantes en pots.

De plus, l’activité gratuite permettra de rencontrer une quarantaine d’artisans locaux et leurs créations. Illustrations, bijoux, fleurs, confitures, bouchées, café et inscriptions aux paniers bios seront de la partie.

Des tables à pique-nique et deux chapiteaux seront installés pour le confort des participants. «Nous ne voulons pas faire un événement qui où les gens ne font que venir, acheter, puis repartir. Nous désirons qu’ils puissent y passer du temps et échanger avec les autres personnes présentes», insiste Mme Deschamps-Léger.

La rue de l’Esplanade devant le bâtiment ainsi que la ruelle adjacente seront fermées pour permettre la tenue d’animations extérieures pour toute la famille.