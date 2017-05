À la recherche du balcon perdu

Les musiciens et danseurs reviendront égayer le voisinage dès cette fin de semaine, puisque c’est le retour de La Chasse-Balcon.

La formule a fait ses preuves, car elle en est à sa quatrième édition. Cette année, six artistes débarqueront sur les perrons pour y offrir un spectacle de musique traditionnelle dans six quartiers de la métropole, en commençant par La Petite-Patrie.

La fête aura lieu tous les samedis pendant six semaines, en s’ouvrant le 6 mai, sur la rue Fabre. L’adresse exacte n’est pas annoncée avant la toute dernière journée, car partir à la recherche du lieu du spectacle fait partie de l’expérience.

«Nous allons diffuser des indices de plus en plus précis sur notre site internet et sur notre page Facebook, mais nous voulons vraiment que cela reste une chasse», explique Catherine Planet, musicienne et organisatrice de La Chasse-Balcon.

C’est lors d’un voyage en Louisiane que cette dernière a trouvé l’idée pour cet événement.

«J’ai observé quand j’étais là-bas que les gens se réunissent sur leurs balcons pour jouer et écouter de la musique. C’est un lieu de socialisation. À l’époque j’ai décidé de m’en inspirer pour mon projet de maîtrise en communications et c’est ce qui a donné la première édition de La Chasse-Balcon», raconte Mme Planet.

Celle-ci a d’ailleurs été surprise du succès de ses premières tentatives, alors que deux des spectacles réussissent à attirer des foules de 500 personnes.

«Quand j’ai lancé mon projet, j’avais pour hypothèse que les gens ont besoin de ce genre de moments de socialisation, de rassemblement. Je crois que ç’a été confirmé», souligne-t-elle.

En cas de pluie, le spectacle gratuit qui aura lieu de 17h à 18h sera reporté à une date ultérieure annoncée sur le site internet de La Chasse-Balcon.