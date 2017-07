Grande vente trottoir festive sur la Plaza

C’est le retour d’Atmosph’Air cette semaine sur la Plaza St-Hubert. La grande vente trottoir qui en est à sa 8e édition se déroulera du 5 au 9 juillet.

À cette occasion, l’artère commerciale sera fermée à la circulation automobile afin de rendre plus conviviaux les déplacements à pieds. La piétonnisation se fera entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. De plus, la rue Bélanger entre l’avenue de Châteaubriand et la rue Saint-André sera aussi piétonne du 5 juillet à 7h jusqu’au 9 juillet à 3h.

Lors de l’événement, les automobilistes se rendant en direction nord sont invités à emprunter la rue Saint-Denis ou l’avenue Christophe-Colomb.

«Le festival est devenu un événement très attendu par les Montréalais, les citoyens viennent de tous les coins de la ville pour célébrer l’arrivée de l’été sur notre belle Plaza. L’an passé, nous avons connu une fréquentation de plus de 450 000 visiteurs. Nous invitons les familles à se déplacer en grand nombre encore cette année», indique Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.

Tandis que certains se déplaceront pour les kiosques et les rabais des 300 commerçants participants, d’autres profiteront de l’occasion pour assister aux spectacles présentés en soirée. À l’intersection de Saint-Hubert et Bélanger, une scène sera aménagée sur laquelle plusieurs artistes sont attendus. Au programme: le groupe de synth-pop Paupière, les rockeurs psychédéliques de Chocolat, l’artiste hip-hop Boogat et bien d’autres.

La Plaza St‐Hubert est une artère commerciale majeure de la Ville de Montréal qui regroupe près de 400 magasins entre les rues Bellechasse et Jean‐Talon.