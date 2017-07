Des plaisirs gourmands pour les véganes dans Villeray

Rawesome, un fabricant de fromages, gâteaux et crèmes glacées véganes, a ouvert son premier comptoir sur la rue Gounod il y a quelques jours. Le fondateur promet déjà de nouveaux produits originaux dans les prochaines semaines.

C’est l’un des principaux écueils pour ceux qui font le choix d’une alimentation végane. Selon Victor Belev, le fondateur de Rawesome, l’absence de substituts gourmands pour les gâteaux, crèmes glacées et fromages peuvent parfois bloquer des personnes convaincues par cette nouvelle alimentation.

« C’est souvent le dernier obstacle, car les produits laitiers sont quasiment une drogue », compare l’entrepreneur.

En 2012, il est devenu végane à cause de problèmes de santé. Il a voulu combler ce manque en lançant sa marque de fromages crémeux et de gâteaux à base de noix.

Désormais présent dans 150 points de vente au Québec, la petite entreprise a déménagé son unité de fabrication début 2017 sur la rue Gounod dans une cuisine plus grande. Elle a aussi profité du pignon sur rue de ce nouveau local pour ouvrir son premier comptoir de vente directe le 1er juillet et y lancer une gamme de crèmes glacées.

« C’est un produit unique à Montréal. C’est fait avec une base de banane glacée et de chanvre et il n’y a aucune huile ni aucun sucre ajouté. Cela convient aux véganes, mais aussi aux diabétiques et aux personnes avec des allergies ou des intolérances », vante Alena Jarkevitch, collaboratrice de Rawesome.

Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, le comptoir a déjà convaincu plusieurs gourmands du quartier comme Natacha Veilleux, qui allaite un nourrisson intolérant au lactose et au soja.

« Quand tu es une maman et que tu as envie d’autre chose que de sorbets aux fruits, il n’y a pas beaucoup de solutions. C’est super bon, c’est un peu cher, mais c’est quand même une super solution pour les desserts », indique cette Villeroise.

En privilégiant la qualité, des ingrédients biologiques crus, l’utilisation de noix et en bannissant les conservateurs, «fillers» et autres agents actifs, les produits de Rawesome s’affichent au-dessus des prix traditionnels d’un cheese-cake ou d’un fromage à tartiner, mais Victor Belev défend la ligne fixée par l’entreprise.

« On garde les enzymes dans les aliments et c’est sain et nourrissant. On veut nourrir le monde et donner une solution sans culpabilité », avance le fondateur.

Si le comptoir ne vend pour l’instant que des gâteaux, fromages et crèmes glacées, la cuisine s’active pour développer de nouvelles recettes et lancer des produits originaux dans les prochaines semaines.

Des smoothies et une boisson énergétique sont notamment en préparation ainsi que des fromages fermes qui seront vendus à la découpe. Dès que la saison estivale sera terminée, une douzaine de nouveaux gâteaux « décadents et cochons » remplaceront les crèmes glacées.