Denis Coderre inaugure le nouveau terrain de baseball du parc Villeray

En amoureux de baseball, le maire de Montréal a fait le déplacement dans l’arrondissement pour assister au lancement de la première balle sur ce nouveau terrain. Cet atout sportif consacre la transformation de ce parc longtemps délaissé.

«On complète ce parc qui était vraiment un dépotoir. On en est venu à bout et cela crée un pôle sportif assez unique à Montréal avec des terrains de haute qualité», salue Elsie Lefebvre, conseillère de Ville pour le district Villeray. Pour l’élue, l’inauguration du mercredi 16 août est une consécration puisqu’elle oeuvre depuis plusieurs années pour redynamiser ce parc du quartier.

En plus du nouveau terrain de baseball, les citoyens bénéficient de pelouses pour le soccer et le football, d’un espace pour jouer au basketball, d’une érablière et de deux parcs à chiens autour du centre sportif Jean-Rougeau. Mme Lefebvre souligne aussi le réaménagement des parcs de Normanville et Giovannina-Di Tomasso à proximité.

En raison de la décontamination nécessaire du parc Villeray, les travaux pour ce terrain de baseball ont nécessité un investissement de près de 2,5 M$, dont 2 M$ financés par le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal. Le maire Denis Coderre a d’ailleurs participé à cette inauguration pour rappeler de nouveau son engagement pour ce sport.

«On a malheureusement perdu une équipe qui s’appelle les Expos et on travaille fort pour les voir revenir, mais pour cela, il faut garder la flamme et cela passe par de nouveaux terrains pour nos jeunes et nos associations locales», estime le maire de Montréal. Ce projet au parc Villeray s’inscrit dans le cadre du Plan d’action baseball porté par la ville-centre.

Sur ce terrain, les champs intérieur et extérieur, ainsi que la piste d’avertissement ont été réaménagés. Un système d’éclairage complet, des clôtures et un arrêt-balle ont aussi été installés. Enfin, le site accueille de nouveaux aménagements pour le confort des utilisateurs et des spectateurs comme un tableau de pointage, des gradins, des bancs de joueurs et une table pour officiels.

«En plus de lui refaire une beauté, nous l’avons équipé afin de le rendre plus sécuritaire et plus accessible pour l’ensemble de nos citoyens, contribuant ainsi à l’adoption de saines habitudes de vie», précise Anie Samson, mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Durant cette inauguration, Elsie Lefebvre s’est aussi engagée à mettre en place une ligue de balle molle dans l’arrondissement pour l’été prochain.

«Ce sera un objectif pour le prochain mandat. Il y a comme un renouveau pour ce sport et on souhaite créer cette ligue pour affronter et battre nos voisins de Rosemont», ambitionne l’élue de Villeray.