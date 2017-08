Projet Ex: les citoyens mis à l’honneur

La première édition du festival citoyen Projet Ex se tiendra du 7 au 9 septembre prochain. Avec une programmation étoffée, ses organisateurs espèrent «rassembler les forces vives» d’un quartier en pleine transformation.

Conférences, art public, gastronomie et musique seront mis de l’avant lors des trois journées célébrant le quartier Marconi-Alexandra, communément appelé «Mile-Ex». C’est d’ailleurs les résidents du secteur qui auront décidé des activités qui seront offertes, lors de consultations précédemment tenues par les créateurs de l’événement.

«On a été chanceux, la communauté a embarqué et les acteurs locaux nous ont ouvert leurs portes», se réjouit David Gobeille-Kaufman, un des trois co-créateur de Projet Ex.

Le tout débutera par un «Kickoff party» le jeudi 7 septembre à 17h au 6600, rue Hutchison, dans l’arrondissement d’Outremont. Au programme: prestations musicales, bars à cocktail et à vin, bouffe de rue, mais surtout une occasion pour les citoyens et les entreprises locales de tirer avantage d’un espace commun pour se rencontrer et discuter. Les profits de la vente des billets (20$) de cette soirée financeront la journée Festival Citoyen, le 9 septembre qui sera ouverte gratuitement à tous les intéressés.

Ensuite se tiendra une série de conférences le vendredi 8 septembre. «Ce sera l’occasion de se pencher sur le rôle des citoyens dans le développement des villes», explique M. Gobeille-Kaufman.

Les thèmes abordés iront de l’histoire du quartier à l’aménagement urbain, en passant par l’économie locale et le tourisme, pour ne nommer que ceux-là. Plus de 35 intervenants ont été invités pour discuter de ces divers domaines que l’on vise à «démocratiser».

Enfin, le festival se clôturera en invitant tous les citoyens à partir de 11h à l’angle des rues Waverly et Beaubien Ouest à une série de prestations musicales et de créations en direct. Un parcours d’art public, des ateliers culturels, culinaires et citoyens, ainsi qu’une offre de nourriture locale sera proposé aux passants. Un marché de quartier sera aussi de la partie.

Par ailleurs, les organisateurs lancent un appel aux propriétaires du secteur qui seraient intéressés à transformer leurs murs extérieurs en toile pour des œuvres publiques éphémères et permanentes.

Pour plus d’informations, consultez: projetex.ca