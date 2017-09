Plusieurs travaux routiers programmés cet automne

La liste des 21 opérations prévues L’arrondissement a voté la réfection de la 56e rue entre Pie-IX et la 55e rue, de la 49e rue entre la 25e avenue et sa limite est, la 41e rue entre la 25e avenue et sa limite est, la 40e rue entre la 25e avenue et sa limite est, la 39e rue entre les 23e et 24e avenues, la rue d’Hérelle entre les 9e et 10e avenues, la rue Cartier entre Bélanger et Jean-Talon, la rue de Bordeaux entre Villeray et Tillemont et entre L.-O. David et Villeray, la 22e Avenue entre Bélair et Jean-Talon, l’avenue des Érables entre Jean-Talon et Everett et entre L.-O. David et Villeray, la rue Durocher entre Jarry et d’Anvers, l’avenue de L’Épée entre d’Anvers et de Crémazie, l’avenue de Castelanau entre de la Roche et de Normanville, la rue Drolet entre de Castelnau et Faillon, la 42e Rue entre la 25e avenue et sa limite est, l’avenue Jean-Rivard entre l’allée Jean-Rivard et sa limite est, la rue de Lanaudière et la rue Garnier entre Tillemont et Jarry.