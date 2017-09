Des travaux jusqu’au printemps 2018 sur la rue de Castelnau

Les premières opérations sont déjà en cours pour renouveler les infrastructures de l’eau sur la rue de Castelnau Ouest. Le chantier va se dérouler en plusieurs phases.

La Ville de Montréal veut éviter d’entraver l’ensemble de cette voie de circulation du boulevard Saint-Laurent à la rue du Mile-End. Ainsi, le trafic ne sera interrompu que par tronçons avec des entraves complètes à prévoir. Par ailleurs ces rénovations d’aqueduc, d’égout et de voirie vont se dérouler en deux temps.

Des opérations préparatoires ont déjà commencé depuis le 18 septembre, mais les travaux doivent démarrer le lundi 25 septembre et vont se poursuivre jusqu’à la mi-décembre. Une pause hivernale sera ensuite observée pour une finalisation prévue au printemps prochain.

Le tronçon du boulevard Saint-Laurent à Waverly sera concerné jusqu’à la fin de l’année tandis que la seconde partie de la rue de Castelnau, jusqu’à la rue du Mile-End, sera réalisée l’an prochain, tout comme le pavage permanent.

Puisque le chantier se déroule sur les réseaux d’eau, des coupures sont à prévoir durant cette première semaine. Des avis ont été distribués dans les logements concernés.

La Ville de Montréal prévoit que des travailleurs seront sur place du lundi au jeudi, de 7h à 17h30 et le vendredi de 7h à midi. Néanmoins, elle prévient que certaines opérations pourraient être réalisées de nuit ou certaines fins de semaine.

Impacts

Au niveau de la circulation automobile, des perturbations mineures sont attendues, principalement sur la rue de Castelnau. La zone de chantier sera déplacée progressivement et la circulation restera possible entre celle-ci et la rue du Mile-End. Selon les phases de travaux, les rues Clark, Saint-Urbain, Waverly et Alexandra passeront à double sens afin de permettre de rejoindre la rue Jean-Talon.

Pour ce qui est du boulevard Saint-Laurent, trois voies de circulation, dont une pour les autobus, resteront ouvertes en direction sud entre 6h30 et 9h. Deux voies seront ensuite accessibles pour le reste de la journée et une présence policière est prévue pour fluidifier ce secteur.

Il y aura également des restrictions du stationnement dans la zone des travaux.

Concernant le transport en commun, en plus de la voie réservée sur Saint-Laurent aux heures de pointe, l’accès à la station de métro de Castelnau sera maintenu.

Enfin, la Ville de Montréal précise que des opérations de nettoyage seront réalisées pour limiter la poussière et les débris.

Source: Ville de Montréal