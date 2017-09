Le viaduc Van Horne transformé en place piétonnne

Le viaduc Van Horne se convertira du 3 au 8 octobre prochain en promenade piétonne animée et festive.

Cet événement se produisant dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal permettra aux citoyens et citoyennes de redécouvrir le patrimoine ferroviaire et architectural du quartier et d’en apprendre plus sur la structure construite en 1972.

À cette occasion, les deux voies sud du viaduc Van Horne seront fermées à la circulation automobile et transformées en une promenade temporaire spécialement aménagée. Terrasse-bistro, jeux pour enfants, assises et autres structures ludiques animeront l’espace. La conception de ces interventions est le fruit d’une consultation citoyenne et d’une charrette de design organisée en partenariat avec l’Association des designers urbains du Québec (ADUQ) et le Comité des Citoyens du Mile-End.

On retrouvera également sur la promenade l’installation Urbanukshuk (oeuvre plastique d’inspiration inuit), une création de l’artiste international ELDIABLO, une exposition photographique (La voie ferrée) de Clayton Bailey présentée sur les murs du Carrousel à photos, un mobilier urbain créé en collaboration avec la Maison de la photo de Montréal et l’installation Laps, qui raconte une histoire inédite du quartier à travers le regard et les voix d’aînés de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie.

Plusieurs stations historiques informatives conçues par Mémoire du Mile-End seront aussi proposées. Des visites guidées gratuites offertes par Mémoire du Mile-End auront lieu tout au long de l’événement. Un débat citoyen sur l’avenir du viaduc aura lieu le dimanche 8 octobre pour clôturer l’événement.

Le restaurant pop-up de la cantine Manitoba sera ouvert toute la journée et la soirée du 5 au 8 octobre. Au menu: un lunch et un souper local et créatif. Le “brunch du renipeur” sera offert le dimanche matin pour terminer la semaine.

Élaborée en collaboration avec Pop Montréal, la programmation musicale de Viaduc 375 proposera des spectacles de Vox Sambou, de Giselle Numba , de Socalled et du trio de jazz Erik Hove Trio. Toutes les performances auront lieu sur la Scène Pop Montréal, située en plein centre de la promenade piétonne.

Le projet Viaduc 375 est une réalisation conjointe des organismes Mémoire du Mile-End, Les Amis du Champ des Possibles et de la SODER.