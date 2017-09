Un nouveau comité pour le salaire à 15 $/h dans Villeray

Un comité local va voir le jour dans Villeray pour militer en faveur du salaire à 15 $/h. Ce nouveau «noyau social» a pour ambition de devenir un point de repère pour les travailleurs du quartier.

Le comité sera officiellement créé dimanche 1er octobre au café Oui Mais Non sur la rue Jarry. Il couvrira les secteurs de Villeray, Saint-Michel et Ahuntsic. Parc-Ex accueille déjà une section locale pour les travailleurs.

En plus de participer à ce mouvement général en faveur du salaire minimum à 15 $/h, il aura pour but de rassembler les travailleurs du quartier dans un même élan solidaire.

«Ce mouvement du 15 $/h prend de l’ampleur au Québec et c’est important d’avoir des comités de quartier pour porter la cause et faire en sorte que les travailleurs s’entraident face aux difficultés», juge Jacques Fontaine, membre de ce futur comité 15 $/h.

Employé du Vieux-Port et résident du quartier, M. Fontaine a décidé de se mobiliser pour cette «mesure de base» primordiale, selon lui, dans ce secteur de Montréal.

«C’est un quartier où on retrouve beaucoup de travailleurs pauvres et beaucoup d’étudiants qui peinent à joindre les deux bouts. Dans ce noyau social solidaire, on va pouvoir se soutenir», espère ce militant.

La première action de ce nouveau comité se tiendra le 15 octobre en participant à la grande marche pour le 15 $/h dans les rues de Montréal. Par la suite, la ligne de cette section locale sera définie entre les membres.

À plus long terme, Jacques Fontaine souhaite que ce groupe de quartier devienne un point de référence qui pourra coordonner des aides alimentaires ou des services juridiques pour ses membres.

«Nous mettons pour l’instant en commun nos efforts qui sont limités, mais significatifs, pour faire avancer la cause et nous prendrons d’autres délégations par la suite», assure M. Fontaine.

Par ailleurs, le comité pour le 15 $/h de Villeray – Saint-Michel – Ahuntsic entend aussi se faire entendre dans la campagne municipale qui vient de démarrer. Ses membres ont déjà prévu d’envoyer des délégations dans les assemblées publiques de l’arrondissement pour interroger les candidats sur leur demande d’augmentation salariale.