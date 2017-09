Du yoga pour aider les sinistrés des séismes au Mexique

Le Mexique a été secoué par trois séismes qui ont provoqué la mort de près de 400 personnes depuis début septembre. Pour aider les victimes, une professeure de yoga de Villeray organise une collecte de fonds en offrant des cours gratuits.

Beatriz Adame est originaire de Mexico et sa famille vit encore dans la capitale mexicaine. Après la série de séismes qui ont touché son pays, elle a décidé de se mobiliser depuis Montréal pour participer à l’élan de solidarité.

«Ma famille est correcte, mais ils m’ont dit que les gens ont besoin d’aide. Pour moi c’est frustrant d’être loin et de ne pas pouvoir aider, donc j’ai eu l’idée de donner ces cours gratuits pour récolter des fonds», explique la professeure de yoga et directrice d’une garderie sur la rue Guizot.

Le 6 septembre, un premier séisme de magnitude 8,1 a provoqué la mort de 46 personnes dans l’État d’Oaxaca. Le 19 septembre, plus de 300 personnes ont perdu la vie à Mexico et dans les États alentours après de nombreux effondrements suite à un séisme de magnitude 7,1. Enfin, une réplique de magnitude 6,1 a fait quatre nouvelles victimes samedi 23 septembre. En ce mois de septembre, le pays commémorait les 10 000 morts du séisme du 19 septembre 1985.

«Je suis vraiment touchée, car j’étais à Mexico lors du séisme de 1985. Je sais ce que c’est de vivre un séisme de cette magnitude et il y a un besoin urgent d’aide», assure Beatriz Adame.

Lors de ces cours gratuits, les participants sont donc invités à donner sur contribution volontaire et Mme Adame se charge ensuite d’envoyer les fonds en partie à la Croix rouge et en partie vers la ville de Puebla, épicentre du phénomène. L’aide est redistribuée par une de ses amies sur place.

Son premier cours a été donné dans son local de la rue Guizot vendredi 22 septembre, mais l’initiative prend de l’ampleur et pour accueillir plus de monde, elle animera une session pour parents et enfants samedi 30 septembre à partir de 10h dans la salle communautaire du parc Villeray.

Six studios de Montréal et Laval ont aussi emboîté le pas et six cours gratuits seront proposés par quatre professeurs entre jeudi 28 septembre et dimanche 1er octobre. D’autres événements seront programmés les semaines suivantes.

«C’est important de donner le plus vite possible, car les gens ont des besoins urgents. Certains dorment dans les rues avec leurs enfants, car ils n’ont plus de logement», indique Mme Adame.

La liste des cours et les informations sont disponibles sur la page Facebook «Helping Mexico through Yoga» où à l’adresse courriel karmayogamex2017@gmail.com. Les prochaines sessions seront aussi indiquées par ces canaux de diffusion sur internet.