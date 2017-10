La construction d’une super-clinique se précise sur la rue Saint-Hubert

Les plans d’une nouvelle super-clinique ont été adoptés lors du conseil d’arrondissement du 3 octobre. Une pharmacie sera proposée au rez-de-chaussée et des locaux médicaux dans les étages supérieurs.

Le projet présenté a reçu un avis favorable du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement à l’issue d’une réunion au mois de septembre et la démolition de l’ancien commerce de mobilier qui occupait cet emplacement a été actée au mois d’août. C’est donc un nouveau bâtiment de quatre étages qui est prévu sur la rue Saint-Hubert entre le boulevard Crémazie et la rue de Liège.

Cette clinique médicale, qualifiée de super-clinique, accueillera une pharmacie au rez-de-chaussée et le reste du bâtiment sera dédié à des espaces pour les activités médicales.

Le secteur bénéficie déjà de la polyclinique Coeur de L’Île sur la rue Jarry, d’une super-clinique médicale sur la rue Jean-Talon et de la Clinique Médicale Papineau au sud, mais ce nouveau bâtiment va venir couvrir les besoins de la population du nord-est du district Villeray.

«Cela vient vraiment combler un besoin pour la clientèle de l’arrondissement», s’est félicitée Anie Samson, maire de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, lors de la séance ordinaire du conseil du 3 octobre.

La façade principale sera principalement vitrée et transparente afin de refléter la vocation de l’immeuble et de favoriser l’éclairage naturel. Elle sera encadrée par des structures métalliques noires et blanches. Des piliers de brique d’argile de couleur anthracite seront également construits de chaque côté. Pour les murs latéraux et arrière, des panneaux de béton de couleur naturelle seront installés.

À la suite de remarques citoyennes, des variations de couleur seront utilisées pour briser la monotonie et la partie donnant sur la ruelle sera verdie pour accompagner la végétalisation de cette voie. Des câbles avec des plantes grimpantes seront notamment installés alors qu’une toiture blanche est aussi prévue pour lutter contre les îlots de chaleur.

Par ailleurs, le site comprendra deux niveaux de stationnement en souterrain.

Le projet a été unanimement salué par les élus des quatre districts et par le maire lors de la séance du conseil d’arrondissement du 3 octobre.

La conseillère de Villeray, Elsie Lefebvre, a approuvé l’arrivée de ce «mini-CHUM» et a souligné que ce bâtiment va aussi participer à fournir une barrière pour le bruit avec l’autoroute 40 qui passe à proximité.

De son côté, Sylvain Ouellet, le conseiller de Francois-Perrault, a tenu à souligner qu’une étude avait été menée pour s’assurer que le site ne servait pas de lieu de nidification pour les oiseaux. La présence d’une ancienne cheminée industrielle aurait pu servir de refuge à certaines espèces, mais la démolition de l’ancien bâtiment ne présente aucun risque pour la faune du secteur.