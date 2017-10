Une pâtisserie qui gagne à être dégustée

Le café Loukouman a ouvert ses portes au mois de septembre dans Parc-Extension. Son propriétaire ambitionne de développer une vingtaine de franchises dans la province grâce à son produit phare, les loukoumades.

Ces petites pâtisseries frites et sucrées peuvent être assaisonnées aux saveurs de son choix. Cinq enrobages et une dizaine de garnitures sont proposés dans ce nouveau café ouvert depuis le 13 septembre au coin de la rue Jarry et de l’avenue Querbes.

Dans la famille Kalyvas, la recette de cette gourmandise traditionnelle grecque se transmet de génération en génération. Dimitri en a hérité de sa mère et il a développé sa technique pour en produire à grande échelle afin de les mettre à l’honneur.

«C’est une recette qui vient de Messini dans la région de Kalamata en Grèce. Je suis fier de les faire essayer au monde, je vis mon rêve», s’enthousiasme Dimitri Kalyvas.

Avec cette recette typique, cet ancien organisateur de mariages et d’événements s’est fait surnommer le «Loukouman» et a donc décidé de choisir ce même nom pour baptiser son café.

Originaire de Parc-Ex, Dimitri Kalyvas estime qu’il était naturel pour lui de lancer son concept dans cette place forte de la culture grecque à Montréal.

«C’est la place où les Grecs sont nés en majorité. Nos parents ont choisi Parc-Ex et c’était important pour moi que la première place que j’ouvre soit dans ce quartier. C’est un endroit qui sera toujours grec et je veux que les gens reviennent ici. J’espère lancer un mouvement», précise M. Kalyvas.

Étendre le succès

Un peu plus d’un mois après l’ouverture, le succès est déjà au rendez-vous et l’établissement ne désemplit pas. Un client d’origine grecque rencontré sur place les qualifie même de «meilleures loukoumades de Montréal» et précise qu’il fait le déplacement depuis Laval pour les acheter.

«Mon slogan c’est ‘‘l’essayer c’est l’adopter’’. […] Chez nous, à toutes les fêtes il y a des loukoumades. Il n’y a aucun grec dont la tante, la mère, la grand-mère ou la cousine ne lui a pas fait des loukoumades», explique le propriétaire.

Dimitri Kalyvas ambitionne de créer une chaîne de cafés Loukouman dans tout le Québec pour propager la saveur de ce péché mignon familial et traditionnel. Un deuxième établissement doit prochainement ouvrir à Laval avant vingt autres dans la province selon les projections de l’entrepreneur.

«Ce sont des pâtisseries authentiques avec des véritables produits du Québec. Je veux créer un nom», espère-t-il.

Le café Loukouman est situé au 522 de la rue Jarry Ouest.