Deux débats électoraux à venir dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Les candidats en lice pour les élections municipales du 5 novembre sont invités à débattre lors de deux rendez-vous pour les districts Parc-Extension et Villeray / Francois-Perrault.

Le premier de ces deux rendez-vous politiques de l’arrondissement aura lieu dans Parc-Extension samedi 21 octobre entre 15h et 17h au centre William Hingston. Les citoyens qui souhaitent poser des questions sont invités à se présenter à partir de 14h30.

Les organisateurs ont prévu d’aborder cinq grands thèmes identifiés comme les problématiques du quartier lors de tables rondes dans Parc-Extension. Il s’agit du logement, de l’emploi, du transport, des jeunes et des aînés. Une dernière section sera consacrée aux questions diverses.

Les trois candidats en lice pour le poste de conseiller du district ont confirmé leur présence. L’élue actuelle Mary Deros représente l’Équipe Denis Coderre, Rafik Bentabbel est le candidat de Projet Montréal alors que Mohammed Youssef a été investi par Coalition Montréal. Les deux prétendantes à la mairie d’arrondissement, Anie Samson pour Équipe Coderre et Giuliana Fumagalli pour Projet Montréal, devraient aussi participer à cette rencontre.

Par ailleurs, pour éviter de mettre en avant les antagonismes, le format privilégiera la prise de parole. Chacun des candidats aura entre deux et trois minutes pour se positionner sur les enjeux présentés par les animateurs et citoyens.

Débat pour Villeray et Francois-Perrault

Le deuxième débat sera organisé au théâtre Aux Écuries lundi 23 octobre entre 18h et 20h30. Cette événement intitulé «Quel Villeray souhaitons-nous ?» est proposé par le comité luttes de la Corporation de développement communautaires Solidarités Villeray.

Les candidats des districts Villeray et François-Perrault seront présents pour répondre aux questions des citoyens et aborder les enjeux de ces deux quartiers.

Équipe Denis Coderre sera donc représenté par Elsie Lefebvre et Érika Duchesne. Du côté de Projet Montréal, Rosannie Filiato et Sylvain Ouellet ont confirmé leur participation.

Le débat démarrera à 19h00 et traitera des questions d’aménagement urbain et logement, du transport en commun, de la lutte à la pauvreté, puis de l’est de Villeray et l’ouest de François Perrault.