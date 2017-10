Jeux vidéo: un important joueur dans le Mile-Ex

Une grande entreprise québécoise de l’industrie des jeux vidéo s’est récemment installée dans le Mile-Ex avec l’intention de prendre part à son nouveau quartier.

Behaviour Interactive roule sa bosse depuis 25 ans au Québec et a longtemps participé à l’élaboration de gros titres en collaboration avec d’importants studios tels que Warner Brothers, Disney, Viacom et Ubisoft. Depuis 1992, l’entreprise a produit plus de 250 jeux sur console et PC.

Avec une équipe de 340 employés, la compagnie qui a signé en mai un bail dans l’édifice au 6666, rue Saint-Urbain, veut s’engager dans La Petite-Patrie, un peu à la manière dont Ubisoft a transformé le paysage urbain du Mile-End, ce quartier de l’ouest du Plateau-Mont-Royal.

«Oui, on va participer à la vie de quartier. Nous pensons déjà prêter main-forte au développement du parc des Gorilles. Nous sommes prêts à travailler avec les élus et les organismes de l’arrondissement dans ce projet», insiste Rémi Racine, président et producteur exécutif de Behaviour.

Par ailleurs, l’entreprise s’est lancée dans une importante campagne publicitaire sur le territoire montréalais, incluant dans les tunnels du métro et sur les autobus de la Société de transport de Montréal (STM). On souligne sur les affiches que Behaviour réside désormais dans le Mile-Ex.

«Nous voulons que les résidents du quartier sachent que nous sommes là. C’est aussi pour nos employés actuels et futurs, pour leur donner une forme de reconnaissance et de fierté. C’est notre façon de faire notre « branding« », indique M. Racine.

Avec un frontispice surplombant l’entrée de l’édifice industriel reconverti en espaces à bureaux auquel elle loge, Behaviour semble avoir fait du quartier son nouveau terrain de jeu. «Nous voulions nous installer dans un building près de la ligne orange, pour être accessibles. Un choix devait se faire entre le centre-ville ou le centre-nord et nous voulions avoir un plancher à nous et une bonne vue. Dès que je l’ai vu, j’ai tout de suite aimé ce qu’offrait ce bâtiment», affirme le président de Behaviour.

Avec une importante annonce le 6 novembre prochain qui pour l’instant doit rester secrète, et des projets de plus en plus ambitieux au sein desquels elle assume un rôle de développeur à part entière, il faut bel et bien croire que l’entreprise deviendra bientôt un grand joueur dans l’univers Mile-Ex.