Le message d’Anie Samson aux citoyens de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Battue dans les urnes pour se faire réélire à la tête de l’arrondissement de VSMPE, Anie Samson a pris du recul depuis l’annonce des résultats pour digérer ce revers. Elle a envoyé une courte lettre pour remercier les citoyens.

Contactée à plusieurs reprises depuis l’annonce des résultats de l’élection municipale, Anie Samson n’a pas souhaité répondre à nos demandes d’entrevue. Son attachée politique nous avait dans un premier temps indiqué que l’ex-vice-présidente du comité exécutif avait besoin de repos et de réflexion pour décider de la suite des événements.

Élue depuis 1994 dans l’arrondissement et maire depuis 2005, cette figure de l’Équipe Denis Coderre a toutefois tenu à envoyer une courte lettre au Progrès Villeray–Parc-Ex–Petite-Patrie pour s’adresser à ses anciens administrés :

«Dans un premier temps, je tiens à remercier les citoyens et citoyennes de l’arrondissement de Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension qui m’ont accordé leur confiance au cours de ces 23 dernières années. Ce fut un privilège pour moi d’être votre maire d’arrondissement et au fil des ans, j’ai rencontré des personnes extraordinaires. Ensemble nous avons réalisé plusieurs beaux projets dont la mise en place de mesure d’apaisement de la circulation aux abords de nos écoles et parcs, la réfection de plusieurs parcs, la création de ruelles vertes, le parc Frederick Back, et la livraison de la Maison de la culture en février 2018. Durant ce dernier mandat, j’ai également eu le privilège d’occuper la vice-présidence du comité exécutif avec les responsabilités de la sécurité publique et les services aux citoyens! Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne chance à Mme Giuliana Fumagalli, mairesse élue de l’arrondissement et aux nouveaux membres du conseil. Je quitte la scène politique municipale la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli.» – Anie Samson.

De son côté, la nouvelle mairesse Giuliana Fumagalli a salué l’engagement d’Anie Samson et ses réalisations pour l’arrondissement.

«Je suis très empathique, je la connais et je sais qu’elle a beaucoup donné. 23 ans, c’est la moitié de sa vie. Le travail qu’elle a accompli est admirable. […] Mme Samson a fait beaucoup pour les districts et l’arrondissement et je tiens à souligner ce travail», a indiqué la nouvelle élue.

Par ailleurs, Mme Fumagalli a annoncé qu’elle conviera Anie Samson à couper le ruban lors de l’inauguration de la Maison de la culture en février 2018. «C’est son œuvre à elle», a-t-elle souligné.