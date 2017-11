Record d’affluence pour le premier conseil d’arrondissement

Plus de 100 citoyens ont assisté à la première séance du nouveau conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Les élus ont tous promis de dépasser les positions partisanes afin de travailler pour la population.

«Je n’ai jamais vu autant de monde ici», s’est étonné Sylvain Ouellet, le conseiller du district François-Perrault quelques minutes avant le début de la première séance ordinaire de la nouvelle mandature.

Même si les employés de l’arrondissement ont pris le soin d’ajouter des chaises pour asseoir tous les citoyens présents, certains spectateurs sont restés à la porte de cette salle qui débordait mardi 21 novembre.

«J’étais heureux de voir la salle aussi pleine et d’avoir une telle ambiance. Si ça peut durer quatre ans comme ça, ce serait parfait.»

Sylvain Ouellet, conseiller de François-Perrault.

De nombreux militants de Projet Montréal avaient notamment fait le déplacement pour assister à la première de Giuliana Fumagalli dans ce rôle de mairesse un peu «particulier» pour elle.

«J’ai été souvent comme vous à poser des questions et porter des dossiers. Aujourd’hui, je suis là pour vous représenter», a-t-elle lancé en préambule de la période de questions des citoyens.

Rosannie Filato, la nouvelle élue de Villeray, a aussi vécu ses premiers instants derrière le pupitre de la salle du conseil. Elle a tenu à saluer cette présence citoyenne importante et l’a comparée à la participation électorale de son district, qui affichait l’un des taux les plus élevés de Montréal à l’issue de l’élection du 5 novembre.

Membre de l’ex Équipe Denis Coderre et réélu dans son district, Frantz Benjamin a tenu à féliciter ses collègues Sylvain Ouellet et Rosannie Filato pour leur nomination au comité exécutif et a appelé le conseil à «travailler en collégialité pour des projets communs».

Hésitations et attentes

Ce premier conseil d’arrondissement a surtout été marqué par la très longue période de questions des citoyens. La mairesse a été obligée de la prolonger pour entendre toutes les demandes. De l’insalubrité à la sécurité, en passant par l’ouverture des passages des voies ferrées et les grands chantiers de l’arrondissement, les habitants de VSMPE n’ont pas manqué de rappeler à Giuliana Fumagalli ses engagements de la campagne.

«On a présenté des objectifs et il faut maintenant élaborer tout cela. C’est difficile de se faire rappeler ces engagements dès maintenant, il faut nous laisser un peu de temps», a plaidé la nouvelle mairesse.

Malgré quelques balbutiements dans le protocole, Mme Fumagalli a jugé que cette première séance s’était bien passée et pense que tous les élus sont sur la même longueur d’onde.

«Les relations sont bonnes, nous ne sommes pas là pour faire de la politique dans l’arrondissement, nous sommes là pour administrer les services aux citoyens, confirme Mary Deros, élue dans Parc-Extension. Ce que je souhaite, c’est que ça soit égal et que le budget soit partagé également. Je crois que ça va fonctionner bien.»

La prochaine séance du conseil d’arrondissement aura lieu le mardi 5 décembre à 18h30 à la Maison du citoyen au 7501 rue François-Perrault.